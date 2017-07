Die Zeiten, in denen Fliesen lediglich in Küche und Bad als Wand- und Bodenbelag zu finden waren, sind vorbei. Längst hat die keramische Fliese auch den Rest der Wohnung erobert. Neben trendigen Formaten, Materialien und Farben gibt es Innovationen, die dieses Bauprodukt attraktiv machen.

Einfache unifarbene oder melierte Fliesen haben konstant Konjunktur - allerdings drängen zunehmend neue Oberflächen und Designs auf den Markt, mit denen sich gezielt ungewöhnliche Raumeffekte erzeugen lassen. Metalloberflächen sind in verschiedenen Farbvarianten von rostbraun bis metallisch glänzend erhältlich. Die Oberflächen sind glatt oder gebürstet zu finden sowie in Rost- oder Stahloptik. Fliesen mit Textilstruktur sehen echten Textilbelägen oft verblüffend ähnlich. Nachgebildet wird nicht nur die Optik, sondern auch die Oberflächenstruktur von Teppichen und anderen textilen Materialien.Neobarockfliesen weisen prachtvolle und überbordende Musterungen auf und stehen dem minimalistischen Trend direkt gegenüber. Stilisierte Blumendekore, Verschnörkelungen sowie Gold- und Silberakzente im großen Stil zeichnen diesen Fliesentrend ebenso aus und machen jeden Raum zum Schloss. Holz- und Parkettfliesen verbinden die natürlich wirkende Holzoptik mit der pflegeleichten Robustheit der Keramikfliese. Die Formate sind mit Längen von bis zu 1,20m ebenso wie die Texturen und Muster Echtholzdielen und Parkett nachempfunden. Lediglich die kalte Oberfläche und die erforderliche Verfugung lassen erkennen, dass es sich bei diesen Fliesen um keramische Produkte handelt.Ein ebenfalls brandneuer Trend geht hin zu Lichtfliesen. Dabei werden in die Fliesen Aussparungen für LED-Einbauleuchten vorgesehen. Die Spots verfügen zum Beispiel über eine Edelstahleinfassung und schließen mit der Fliese bündig ab. Durch die geringe Einbautiefe der Leuchte passt diese komplett in die Fliese, die wie herkömmliche Fliesen auch verlegt werden kann. Lediglich der Trafo samt Anschlussleitungen muss vor der Verlegung entsprechend installiert werden. Eingesetzt werden können die Leuchtfliesen als Wand- oder Bodenbelag für Akzente, zur Beleuchtung oder als zonierte Raumabgrenzungen. (homesolute.com)