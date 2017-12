Papst wird nur wenig deutlicher

Nach Kritik am Umgang mit der Rohingya-Flüchtlingskrise ist Papst Franziskus in Bangladesch etwas deutlicher geworden. Die verfolgte muslimische Minderheit aus Myanmar nannte er aber weiterhin nicht beim Namen, wie das Menschenrechtler fordern. Zum Auftakt seines Besuchs im Land rief er die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf. Bangladesch habe "großen Strömen von Flüchtlingen aus dem Staat Rakhine" Unterkunft geboten und müsse Hilfe bekommen.

Aus dem Bundesstaat Rakhine in Myanmar sind mehr als 620 000 Rohingya vor brutaler Gewalt des Militärs nach Bangladesch geflohen und wohnen dort in notdürftigsten Lagern. Die Vereinten Nationen sprechen von "ethnischer Säuberung". "Es muss nicht nur daran gearbeitet werden, die politischen Fragen zu lösen, die zur Verschiebung der Menschenmassen geführt haben", sagte das Katholiken-Oberhaupt am Donnerstag in der Hauptstadt Dhaka. "Keiner von uns kann umhin, sich bewusst zu machen, (...) wie prekär die Lebensbedingungen so vieler unserer Brüder und Schwestern, hauptsächlich Frauen und Kinder sind, die sich in den Flüchtlingslagern drängen", sagte der Papst.