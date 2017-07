Welche Tapete macht den Raum heller? Und welcher Teppich eignet sich bei Publikumsverkehr? Mit solchen Fragen kennen sich Raumausstatter aus. Sofabezüge, Gardinen, Tapeten und der Boden: Raumausstatter wissen, was alles perfekt miteinander harmoniert.

Es gibt Parameter, die dafür ausschlaggebend sind, dem eigenen Heim einen individuellen Look und damit einen authentischen Charakter zu verleihen. Neben der Farbe der Wände gibt vor allem das „Darunter“ den Rahmen vor und entscheidet die Frage, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Ein optisch ansprechender, haptisch angenehmer und in seiner Robustheit überzeugender Fußboden trägt einen zentralen Teil dazu bei, „zu Hause“ zu sein.So vielfältig wie das Leben selbst soll auch die Einrichtung sein. Doch mit Möbeln von der Stange geht in der Wohnung nur allzu schnell die persönliche Note verloren. Gerade beim Wohnen wünschen sich die Menschen wieder mehr Individualität und Möbel, die unterscheidbar sind und sich ihren persönlichen Wünschen anpassen lassen.So hat der Käufer bei Stoffen und Polstern nicht nur die Wahl zwischen feinen, robusteren oder auch sehr strapazierfähigen Lederqualitäten, sondern auch zwischen einer Reihe unterschiedlichster Bezugstoffe in klassischen, modischen und trendigen Farben. Und da helfen Raumausstatter.Übrigens: „Bühne frei“ heißt es beim Einsatz von Raufaser für jeden noch so individuellen Gestaltungswunsch. Denn eine der vielen Stärken von Deutschlands Tapete Nummer eins ist ganz klar ihre Flexibilität. So wandelbar wie ein guter Schauspieler kann auch der beliebte Wandbelag exakt den Charakter im Raum spielen, den wir ihm verpassen möchten. Ob wir uns nun einen dezenten Hintergrund wünschen, vor dem unser auffallendes Interieur perfekt zur Geltung kommt oder wir die Wände selbst mit knalligen Farben ins Rampenlicht stellen – Raufaser ist stets der perfekte Protagonist für unsere Pläne. Dabei ist der Tapetenklassiker von grob bis fein in zahlreichen Strukturen erhältlich, sodass es für jeden Geschmack und jede Stilrichtung die ideale Ausführung gibt. (exb)