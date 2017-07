Von Zeit zu Zeit muss einfach ein Tapetenwechsel sein: Wenn man sich an der Einrichtung der eigenen vier Wände buchstäblich satt gesehen hat, können schon kleine Veränderungen viel bewirken. Ein neuer Anstrich der Wände beispielsweise, farblich darauf abgestimmt neue Heimtextilien und einige Wohnaccessoires - schon hat man das Gefühl, gerade eben erst umgezogen zu sein. Wer auf der Suche nach frischen Wohntrends ist, wird heute in der Ferne fündig: Die Würze und die Wärme Indiens etwa sind prägend für einen kräftigen, angesagten Farbton - zwischen Rot und Orange, angelehnt an die für den Subkontinent so typischen Curry-Gewürzmischungen.

Energie für die Wohnräume



Zwar riecht die Wand nach dem neuen Anstrich nicht nach dem Curry, dennoch bringt etwa der Ton India jede Menge Würze ins Zuhause. Warm und sonnig wirkt die Farbe und lässt damit auch kleinere und eher dunkle Räume gleich viel großzügiger und freundlicher wirken. Der kräftige Ton kann etwa auf einzelnen Wänden Akzente setzen und lässt sich vielfältige mit anderen Farbtönen kombinieren - für eine energiegeladene Gestaltung der Wohnräume. Wohnaccessoires im Kolonialstil runden die Einrichtung elegant ab.Damit der neue Anstrich der Wände ein makelloses Bild ergibt, sollte man die Farbe gut und langsam trocknen lassen. Im Sommer reicht es aus, für ausreichend Frischluftzufuhr im renovierten Raum zu sorgen. Im Winter sollte man den Heizkörper erst langsam mit niedriger Temperatur wieder in Betrieb nehmen, damit die Farbe nicht zu schnell antrocknet. Wichtig: In jedem Fall sollte man Zugluft vermeiden. In der Regel sind frisch gestrichene Räume nach etwa sechs Stunden wieder nutzbar. (djd)