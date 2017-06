Stress, Umweltgifte, Krankheit. Der Mensch ist im Alltag schwer belastet. Wenn der Körper unterversorgt ist, können Nahrungsergänzungsmittel helfen. Mit wertvollen Schätzen aus der Natur.

Wenn morgens die Kinder schreien, wenn sich die Arbeit auf dem Schreibtisch stapelt, wenn mal wieder stau ist, wenn das Herz sticht und die Knochen schmerzen. Dann ist es Zeit, etwas zu ändern. der Körper ist in jedem Alter und in allen Lebenslagen verschiedensten Belastungen ausgesetzt: Stress, Schadstoffen, UV-Strahlung und auch der immer geringeren Qualität von Lebensmitteln, die durch zu frühe Ernte und zu langem Transport ihren Nährstoffgehalt verlieren.Vital- und Mineralstoffe sind lebenswichtig, sie sind die Bausteine, aus denen ein gesunder Organismus zusammengesetzt ist. Fehlen sie, merkt das der Körper sofort: Müdigkeit, Stress, Abgeschlagenheit sind Folgen, bis hin zu Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Belastungen anderer Organe. Diese Symptome sind ein sicheres Zeichen dafür, dass der Körper unterversorgt ist. Ihm fehlen die notwendigen Nährstoffe, die den Organismus antreiben und mit Leben erfüllen. doch soweit muss es nicht kommen, Vorsorge ist in der Gesundheitskunde das beste Heilmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind Produkte zur erhöhten Versorgung des menschlichen Stoffwechsels mit bestimmten Nähr- oder Wirkstoffen. Präparate mit isolierten Nährstoffen ersetzen natürlich keine vollwertige Ernährung und ausreichende Bewegung. Aber sie können effektiv einer Unterversorgung entgegenwirken.Die Anzahl von Nahrungsergänzungsmitteln auf dem Markt ist schier unerschöpflich. doch der Bedarf an Vitalstoffen ist eine sehr individuelle Frage. Jeder Mensch hat eine andere Konstitution, ernährt sich anders, ist anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt und hat damit auch andere Bedürfnisse. Deshalb sind auch nicht alle Nahrungsergänzungsmittel für jeden Menschen gleich gut geeignet. Jeder Mensch muss, abgestimmt auf seine eigene Situation, entscheiden, ob und welche Nahrungsergänzungsmittel er jetzt gerade braucht.Als wahre Nervennahrung eignet sich der Vitamin-B-Komplex. Besonders die Vitamine B1, B6 und B12 wirken sowohl auf die Nervenfunktion wie auch auf die Regeneration und das Wachstum der Nervenstränge. Sie unterstützen auch den Energiestoffwechsel und reduzieren Erschöpfung und Müdigkeit.Ein anderes Multitalent ist das Vitamin C. Durch seine antioxidative Wirkung unterstützt es die Immunregulation. Vitamin D kann unsere Haut mit Hilfe der UV-Strahlung des Sonnenlichts selbst bilden. doch im Winter oder wenn keine Zeit bleibt, die Sonne lange genug anzubeten, kann es schnell zu einem Vitamin-D-Mangel kommen. Eine besonders positive Wirkung hat das Vitamin D auf unser Knochengerüst. Brüchige Knochen sind eine langfristige Folge, kurzfristig führt der Mangel zu Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafproblemen bis hin zu Depressionen. Auch kann sich die Infektanfälligkeit erhöhen. um gutgelaunt und stressresistent zu bleiben, brauchen wir also Vitamin D.Neben der großen Gruppe der Vitamine gibt es zudem die essentiellen Spurenelemente. Selen etwa wirkt als ein starkes Antioxidantium und unterstützt den Körper bei der Funktion wichtiger Enzyme und Proteine. Zur Gesundheitsprävention ist es deshalb enorm wichtig.Viele wichtige Vitalstoffe kann der Mensch durch die Nahrung aufnehmen. Das lebenswichtige Magnesium etwa ist vorhanden in Nüssen, Samen, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchte. Doch der Körper ist nicht immer in der Lage, den Mineralstoff ausreichend aufzunehmen. Bei Magnesiummangel empfiehlt sich eine unterstützen - de Versorgung. Magnesium wirkt entzündungshemmend, es hilft bei Diabetes und ist am Muskelaufbau beteiligt. Für die belastete Muskulatur von Sportlern ist es sehr zu empfehlen.Auch für ältere Menschen gibt es speziell abgestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die die natürliche Gelenk-, Knochen-, Bindegewebs- und Faszienfunktion unterstützen. Durch Nahrungsergänzungsmittel können sich Muskeln und Sehnen regenerieren und bleiben geschmeidig. das fördert Beweglichkeit und Agilität bis ins hohe Alter.Mikrobiologisch kleine Nährstoffe können großes bewirken. Mangan etwa unterstützt den Energiestoffwechsel. Panthotensäure und Folsäure reduzieren Erschöpfung und Müdigkeit. die Vitamine B6, B12, C, d3 und Zink unterstützen die normale Immunfunktion. Zink und Mangan haben eine besondere Wirkung auf das antioxidative Schutzsystem.Ein weiteres großes Feld sind die Probiotika, die oft als „freundliche Darmbakterien“ bezeichnet werden. Wenn die Darmbarriere mit ihren Billionen an nützlichen Darmbakterien durch Stress, falsche Ernährung oder auch zu viele Medikamente in ihrer Funktion gestört ist, können die Giftstoffe überhandnehmen und es kann zu Antriebslosigkeit, Depressionen, Kopfschmerzen und auch Migräne kommen. die Einnahme von hochwertigen Darmbakterien kann dem entgegenwirken, indem sie eine leistungsstarke Schutzbarriere in der Darmwand aufbauen.Ob Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, Ballaststoffe oder Kräuterextrakte, ob als Pulver, Kapsel oder Saft – jeder Körper braucht etwas anderes. An Angeboten mangelt es auf jeden Fall nicht.