Eine dicke Lippe riskieren – das geht eigentlich gar nicht: Lediglich 0,2 Millimeter dünn ist die Haut am Mund. So ein sensibler Bereich möchte natürlich entsprechend gepflegt und geschützt werden, vor allem jetzt im Sommer. Fettstifte, Salben und andere Pflegeprodukte leisten hier gute Dienste.

Küss mich, Pflegestift

Küss mich, Salbe

Küss mich, Gelpflaster

Lippenpflege für Kinder

Männer, pflegt eure Lippen Wer sagt eigentlich, dass Männer ihre Lippen nicht pflegen müssen? Männerlippen sind nicht dicker als Frauen- oder Kinderlippen. Auch sie besitzen lediglich drei bis fünf Hautschichten, sind nur etwa 0,2 Millimeter dünn. Und wie den Frauen, fehlen auch ihnen Schweiß- und Talgdrüsen. Entsprechend falsch ist der Glaube, Männer müssten ihre Lippen nicht pflegen. Ebenso falsch ist es, zu glauben, Männer bräuchten für ihre Lippenpflege ganz bestimmte „Männerprodukte“. Zwar gibt es Pflegestifte „for men“, diese sind jedoch lediglich eine geschickte Erfindung der Werbeindustrie. Herkömmliche Lippenpflegeprodukte sind für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Und wenn Mann sich schon aus medizinischer Sicht nicht für die Lippenpflege entscheiden mag, hilft vielleicht die Überlegung, was Frauen lieber küssen: weiche oder spröde Lippen?

Unsere Lippen gehören zu den äußeren Schleimhäuten und haben keine Talgdrüsen, damit ist die größte Schwachstelle der Lippen schon ausgemacht, denn ohne Talgdrüsen fehlt der eigene schützende Hydrolipidfilm. Die Folge: Die dünne Haut an den Lippen kann schnell austrocknen – was wir wiederum auszugleichen versuchen, indem wir die Lippen permanent mit der Zunge befeuchten. Allerdings verdunstet der Speichel relativ schnell und weitere Feuchtigkeit geht verloren. Die Lippen werden also noch trockener und rissiger, für manche Menschen ist dies ein Teufelskreis.Was tun? Eine gute Möglichkeit, seine Lippen dauerhaft mit ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen, sind Pflegestifte, die viel Fett enthalten. Fehlenden körpereigenen Talg ersetzen diese Pflegestifte mit Substanzen wie beispielsweise Jojobaöl, Mandelöl oder Sheabutter. Die Lippen nehmen die gut verträglichen Stoffe ideal auf, weil diese Fette denen der Haut sehr ähnlich sind.Salben eignen sich als Alternative zu Pflegestiften ausgezeichnet zur Lippenpflege. Vor allem Salben mit beruhigenden Wirkstoffen wie zum Beispiel Dexpanthenol, Panthenol oder Bisabolol. Wenn Lippen entzündet sind, leisten Salben mit speziellen Pflanzenextrakten wertvolle Hilfe. So lindern Extrakte aus der Ringelblume schnell und effektiv Beschwerden rund um entzündliche Stellen – kleinste Risse der Lippenhaut können mit Cremes, in denen Zink oder Kupfer enthalten sind, behandelt werden. Übrigens können häufig eingerissene Mundwinkel Anzeichen für einen Vitaminmangel ein – etwa B2, B12 oder Eisen. Um dies abklären zu lassen, empfiehlt sich der Gang zum Hausarzt.Die Sensibilität der Lippen beinhaltet auch, dass sie keine eigenen Pigmente besitzen, dem Sonnenlicht sind sie dadurch schutzlos ausgeliefert. Adäquaten Schutz bieten hier Pflegeprodukte mit einem starken UV-Filter. Und wer häufiger mit Herpes zu kämpfen hat, der sollte seine Lippen ebenfalls unterstützen: Schon beim ersten Kribbeln Cremes auftragen – Wirkstoffe wie Aciclovir, Penciclovir oder Melissenextrakt helfen. Alternativ kann ein Gelpflaster auf die Lippen geklebt werden.Hartnäckig hält sich der Mythos, wonach kleine Kinder keine Lippenpflege benötigen. Das ist falsch, denn genau wie die Lippen von Erwachsenen sind Kinderlippen dünn und empfindlich. Vor allem Babys lecken sich sehr oft über die Lippen, was nicht nur austrocknet, sondern auch zu einem so genannten Leckekzem führen kann. Deshalb ist schon bei Kleinkindern eine Lippenpflege unerlässlich. Eltern sollten aber darauf achten, dass das Pflegeprodukt keine Konservierungs- und Duftstoffe enthält. Sehr gut geeignet sind Pflegestifte aus naturkosmetischer Herstellung mit Bienenwachs oder Sheabutter.