Kinder und Zähneputzen. Das heißt oft: Quengelei, Streit und Diskussion. Für Kinder und Eltern eine leidige Prozedur. So vermeiden Eltern den Streit ums Zähneputzen und begeistern ihre Kleinen für Mundhygiene...

Mit Ritualen anfangen

Der Trotzphase standhalten

Unterhaltung pur

Vorbildfunktion

Das optimale Zahnschutz-Programm beginnt schon mit der Pflege vor dem Durchbruch der ersten Zähnchen. Eltern können den Kieferkamm sanft mit einer weichen Kinderzahnbürste massieren. So gewöhnt sich das Baby leichter an die Zahnpflege. Achtung: Schnuller sind nur etwas für Babys. Langjähriges Dauernuckeln kann zu Fehlstellungen der Zähne führen, die Sprachentwicklung beeinträchtigen und Karies fördern.Besonders mit Ritualen und Spielen lassen sich Kinder vom Zähneputzen überzeugen. Aufregende Geschichten von Rittern, die mit ihren Bürstenschwertern gegen Zahnmonster kämpfen, oder Elfen, die mit ihren Zauberbürstchen die Zähne zum Glitzern bringen, helfen. Auch Reime, Lieder oder spannende Zahnputz-Bücher sind beliebt.Kinder sollten ihre Zähne täglich bürsten. Im Zweifelsfall gilt, lieber einmal vor dem Schlafengehen gründlich bürsten, als zweimal am Tag halbherzig. Experten empfehlen, sich nicht auf Diskussionen einzulassen oder zu verhandeln. Setzten Eltern logische Konsequenzen gegen Zahnputz-Verweigerer ein, wird es über kurz oder lang auch Bürstenmuffel überzeugen. Oft hilft es, dem Kind zuzugestehen, dass es schon „groß“ sei. Eigenständigkeit ist wichtig: Die Kleinen sollten selber putzen, auch wenn das Ergebnis noch nicht ganz so toll ist.Es gibt bunt-blinkende Zahnbürsten, elektrische Zahnbürsten, die Musik spielen. Mit einer selbst ausgesuchten, lustigen Bürste und einem schönen Becher macht das Putzen mehr Spaß. Eine Sanduhr oder ein witziger Eierwecker motivieren die Kleinen zwei Minuten durchzuhalten. Durch einen fruchtigen Geschmack einer schäumenden Zahncreme macht Zähneputzen sogar richtig Spaß. Am besten verschiedene Zahnpasten ausprobieren und testen welche ihr Kind am liebsten mag.Zahnärzte empfehlen die „KAI-Methode“ als Putztechnik. Das steht für die Putzreihenfolge: Erst Kauflächen, dann Außenflächen und zum Schluss Innenflächen. Um eine Vorbild zu sein, sollten Eltern morgens und abends gemeinsam mit den Kindern Zähne putzen. Spätestens zum Schulstart müssen sie ihre Zähne genauso pflegen wie Erwachsene, denn nun brechen die bleibenden Zähne durch. Kein Problem, wenn die Zahnfee für jeden ausgefallenen Milchzahn ein kleines Geschenk bringt.