Ökologisches und natürliches Bauen mit Holz gewinnt immer mehr Freunde - in Holzständerbauweise oder Holzrahmenbauweise. Der Freizeitwert und die Wohnqualität ist nach Umfragen im eigenen Holzhaus hoch angesiedelt: wohnen und relaxen im Eigenheim wie im Urlaub.

Holzfertighaus-Hersteller sind spezialisiert auf das energiesparende Holzfertighaus. Mühelos errreichen Holzhäuser die KfW-Förderung von einem KfW Effizienz Haus 70. Häuser in Holzbauweise sind winddicht und vor allem gut gedämmt. Mit einer Solaranlage, Wärmepumpe und einer Photovoltaik-Anlage wird ein Holzfertighaus sogar zum Plus-Energie-Haus.Für die Ökobilanz zum Holzhausbauen sind kurze Wege und der nachwachsende Rohstoff Holz gute Voraussetzungen. Der mit der Senkung des Energiebedarfs einhergehende Klimaschutz-Effekt durch die Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes wird durch die Verwendung von Holz noch zusätzlich unterstützt. Holz wächst mit Sonnenenergie und dabei werden große Mengen des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) verbraucht.Für den gesamten Nutzungszyklus – vom lebenden Baum über die zugeschnittenen Balken oder Bretter bis hin zum fertigen Haus oder Möbelstück – bleibt das Kohlendioxid der Atmosphäre entzogen. Die CO2-Bilanz fällt für ein Holzhaus noch positiver aus, wenn zum Bau heimisches Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft genutzt wird.Eine kurze Bauzeit resultiert aus dem hohen Vorfertigungsgrad von Holzhäusern. Durch eine detailgenaue Planung können Wände und Decken mit allen Anschlüssen in der Werkhalle des Holzhaus-Herstellers vorproduziert weren. Die verschiedenen Bauteile werden dann per LKW zum Grundstück transportiert und in wenigen Tagen auf die Bodenplatte aufmontiert und aufgerichtet. Eine kurze Bauzeit bedeutet auch eine kürze Finanzierungszeit und verminderte Doppelbelastung durch die Miete.Auch Eigenleistung im Innenausbau ist bei einem Ausbauhaus möglich. Die Verwndung wohngesunder Dämmstoffe wie Zellulose, Hanf oder Holzweichfaserplatten und unbehandeltem Holz tragen zum viel gerühmten Wohlfühklima im Holzhaus bei. Ein Holzhaus zum Aufatmen.Es gibt eine ordentliche Anzahl an Holzbau-Unternehmen, die sich auf den energiesparenden und modernen Holzbau spezialisiert haben, so dass Vergleiche möglich sind. Die Preise für ein Holzhaus sind der ökologischen und energiesparenden Holzbauweise angemessen. Viele Holzhaus- und Fertghaushersteller laden in ihre Musterhäuser ein. (exb)