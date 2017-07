Herzogenaurach. Der Sportartikel-Hersteller Adidas bleibt in Topform. Der Konzern meldete besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und hob zugleich seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. 2017 dürfte der Umsatz - bereinigt um Währungseffekte - nun um 17 Prozent bis 19 Prozent zulegen, teilte der Konzern mit. Bislang wurde ein Plus von bis zu 14 Prozent angepeilt.

Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft soll um bis zu 28 Prozent steigen und könnte 1,390 Milliarden Euro erreichen. Hier hatte Adidas bislang maximal mit 1,225 Milliarden Euro gerechnet. Vorläufigen Zahlen zufolge stieg im zweiten Quartal der Umsatz um rund 19 Prozent auf 5 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 18 Prozent auf 505 Millionen Euro. Der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft legte um 16 Prozent auf 347 Millionen Euro zu. Wie Adidas weiter mitteilte wird die Eishockeymarke CCM für 110 Millionen Dollar an die Beteiligungsgesellschaft Birch Hill Equity verkauft. Adidas will sich nur noch auf sein Kerngeschäft - bestehend aus der Stammmarke Adidas und der Fitnesstochter Reebok - konzentrieren. Vor CCM hatte der Konzern bereits seine Golfausrüster-Marken sowie die Basketball-Marke verkauft.