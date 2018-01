Sofia. Bulgarien, das ärmste Land der EU, will sich in den nächsten sechs Monaten offiziell um den Beitritt zur Euro-Zone bewerben. Zudem fordert die bulgarische Regierung die Aufnahme in den Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen. Beides Ministerpräsident Boiko Borissow betonte am Donnerstag in Sofia, in beiden Fällen erfülle sein Land die Kriterien. "Wir haben unsere Hausaufgaben für die Euro-Zone gemacht", sagte der Regierungschef zum Auftakt der bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft. "Wir sind bereit für das sogenannte Wartezimmer des Euro." Finanzminister Wladislaw Goranow sagte, das Land erfülle alle formalen Kriterien und arbeite bei der eigenen Währung Lew bereits seit Jahren mit einem festen Wechselkurs zum Euro. Bulgarien hat nach eigenen Angaben ein Wirtschaftswachstum von 3,9 Prozent, einen Haushaltsüberschuss und eine Verschuldung von nur 26,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Damit liegt es unter den Vorgaben der Wirtschafts- und Währungsunion. Nach dem offiziellen Antrag zur Aufnahme in die Gemeinschaftswährung folgt zunächst eine Beobachtungsphase von mindestens zwei Jahren im sogenannten Wartezimmer, in der überprüft wird, ob die Kriterien dauerhaft eingehalten werden.