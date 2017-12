Nürnberg. Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, rechnet für 2018 mit weiteren Fortschritten bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Angesichts der guten Wirtschaftslage dürften 2018 ähnlich viele Asylsuchende eine Arbeit finden wie 2017. Bis Ende September 2017 lag die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus den acht Haupt-Asylländern bei 195 000; rund 75 000 mehr als im Jahr davor.

"Es ist schon möglich, dass das noch einmal gelingt", sagte Scheele. "Denn die Wirtschaft entwickelt sich gut." Dadurch gebe es viele zusätzliche Stellen - auch in einfacheren Helferberufen, die vorrangig für Flüchtlinge mit fehlender Berufsausbildung und unzureichenden Sprachkenntnissen in Frage kommen. Hinzu kämen die sich kontinuierlich verbessernden Deutschkenntnisse, was die Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt verbessere.Aus diesem Grund würden wohl auch mehr junge Flüchtlinge im Ausbildungsjahrgang 2018/19 eine Lehrstelle finden, schätzt Scheele. Derzeit fänden pro Woche im Schnitt 2200 arbeitslose Geflüchtete eine Arbeit. Etwa 9500 junge Flüchtlinge hätten 2017 eine Lehrstelle bekommen.Geduldete Flüchtlinge sollten zudem nach Vorstellungen Scheeles die Chance erhalten, sich besser auf das Arbeitsleben in Deutschland vorzubereiten. Dazu gehöre vor allem, dass alle Geduldeten ebenso wie anerkannte Flüchtlinge an Integrations- und berufsbezogenen Sprachkursen teilnehmen könnten. Konkret sprach er sich dafür aus, dieser Gruppe, die bisher keinen Zugang zu Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben, dieses Angebot ein Jahr nach ihrer Einreise zu gewähren. Gleiches gelte für die Sprachkurse der Bundesagentur, in denen berufliche Fachbegriffe vermittelt werden.