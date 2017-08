Trotz Sommerflaute verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit (BA) ein neues Rekordtief bei der Juli-Arbeitslosigkeit. Mit 2,518 Millionen sank die Erwerbslosigkeit auf den niedrigsten Juli-Wert seit der Wiedervereinigung.

Oberpfalz bleibt an der Spitze Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vorjahresmonat in allen bayerischen Regierungsbezirken gesunken: Den größten Sprung im Vergleich zum Juli 2016 machte Mittelfranken: Die Quote sank hier um 0,4 Punkte auf 3,7 Prozent. In Niederbayern, der Oberpfalz, in Ober- und Unterfranken sowie Schwaben ging die Quote um jeweils 0,3 Punkte zurück. Aktuell an der Spitze steht weiter die Oberpfalz mit einer Erwerbslosenquote von 2,6 Prozent. Das Schlusslicht mit 3,7 Prozent bildet Mittelfranken. (Die Quoten beziehen sich auf alle zivilen Erwerbspersonen.)



Oberbayern: 77 611, 3,0 Prozent (Juli 2016: 3,1 Prozent)



Niederbayern: 18 507, 2,7 Prozent (Juli 2016: 3,0 Prozent)



Oberpfalz: 16 266, 2,6 Prozent (Juli 2016: 2,9 Prozent)



Oberfranken: 19 625, 3,3 Prozent (Juli 2016: 3,6 Prozent)



Mittelfranken: 36 722, 3,7 Prozent (Juli 2016: 4,1 Prozent)



Unterfranken: 21 359, 2,9 Prozent (Juli 2016: 3,2 Prozent)



Schwaben: 28 927, 2,8 Prozent (Juli 2016: 3,1 Prozent)



Bayern gesamt: 219 017, 3,0 Prozent (Juli 2016: 3,3 Prozent)

Nürnberg. Das sind saisonbedingt zwar 45 000 Arbeitslose mehr als im Juni, aber 143 000 weniger als vor einem Jahr, teilte die Bundesbehörde in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 5,6 Prozent. Ohne jahreszeitliche Einflüsse wäre die Zahl der offiziell registrierten Jobsucher im Juli um 9000 gesunken, erklärte BA-Chef Detlef Scheele. "Allein bei der Bundesagentur für Arbeit sind 750 000 offene Stellen gemeldet, das sind 76 000 mehr als vor einem Jahr", erklärte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in Berlin. Die hohe Zahl unbesetzter Stellen zeige, worum es gehen müsse: um Qualifizierung.Zählt man jene Jobsucher hinzu, die derzeit Förderprogramme der Arbeitsagenturen und Jobcenter absolvieren, trübt sich das Bild etwas ein: Dann gab es in Deutschland zuletzt 3,508 Millionen Menschen ohne Arbeit. Fachleute sprechen bei dieser Rechenweise von Unterbeschäftigung. Zuversichtlich stimmte Scheele auch der leichte Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit. Mit 899 000 habe die Zahl der Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, erstmals seit 1998 unter der Marke von 900 000 gelegen. Weiter vor hohen Hürden stehen die nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge. Von den davon 492 000 als arbeitssuchend registrierten absolvierten im Juli knapp 280 000 noch Sprach-, Integrations- und berufliche Förderkurse.In Bayern ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli saisonbedingt auf 219 000 gestiegen. Das waren etwa 2500 mehr als im Juni, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Während der Sommerpause steigt diese Zahl, da sich junge Leute nach Studium oder Ausbildung vorübergehend arbeitslos melden. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Arbeitslosen um knapp 17 400. Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Juni konstant bei 3 Prozent. Die Zahl der Menschen mit regulärem Job bleibe mit über 5,4 Millionen auf Rekordniveau, sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Plus von 2,7 Prozent. Bei den bayerischen Arbeitsagenturen und Jobcentern sind mehr als 122 500 offene Stellen gemeldet - so viele wie nie zuvor. Die Stellen bleiben immer länger unbesetzt: Ein Posten ist im Schnitt 107 Tage vakant - 11 Tage länger als im Vorjahr.