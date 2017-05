Die Zahl der Jobsucher in Deutschland fällt auf unter 2,5 Millionen - so wenige wie seit über einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Die Bundesagentur für Arbeit zeigt sich sehr zufrieden, denn noch immer suchen Firmen viele neue Arbeitskräfte.

Nürnberg. (dpa/bm) Die Arbeitslosenquote in Bayern ist auf den niedrigsten Wert seit Einführung der aktuellen Berechnung vor 20 Jahren gefallen. Sie betrug im Mai 3,0 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum April ging die Quote um 0,2 Punkte zurück, gegenüber dem Vorjahr sogar um 0,4 Punkte. Die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat sank im Vergleich zum Vormonat um 10 600 auf rund 221 000. Vor einem Jahr gab es noch etwa 21 200 Jobsucher mehr.Der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart, zeigte sich sehr zufrieden mit der Entwicklung: Die Zahl der Beschäftigten habe zuletzt bei rund 5,4 Millionen gelegen. Damit zeige sich der bayerische Arbeitsmarkt "weiter in einer hervorragenden Verfassung". Von der guten Entwicklung und der Einstellungsbereitschaft der bayerischen Wirtschaft profitierten alle Arbeitslosen. Im Mai waren zudem noch rund 116 000 offene Stellen bei den Arbeitsagenturen und Jobcenter gemeldet - zehn Prozent mehr als im Vorjahr."Bayern hat Vollbeschäftigung. Aktuell haben 62 unserer Landkreise und kreisfreien Städte eine Arbeitslosenquote von unter 3,0 Prozent", sagte am Mittwoch die bayerische Arbeitsministerin Emilia Müller (CSU). "Mit 3,0 Prozent hat Bayern erneut die niedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer und die niedrigste Arbeitslosenquote in einem Mai seit 20 Jahren." Die Zahl der Arbeitslosen sei innerhalb der vergangenen zehn Jahre damit um fast 40 Prozent reduziert worden."Wir konnten aber nicht nur die Arbeitslosigkeit an sich senken, sondern auch die regionalen Unterschiede weiter reduzieren. Damit schaffen wir gleichwertig gute Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern", so die Ministerin weiter. Die Differenz zwischen den Regierungsbezirken mit der höchsten und der niedrigsten Arbeitslosenquote beträgt nur noch 1,2 Prozentpunkte. Vor zehn Jahren lag die Spreizung noch bei 2,2 Prozentpunkten.Auch auf Kreisebene hat sich die Spreizung innerhalb der letzten zehn Jahre um rund 3 Prozentpunkte verringert.Bundesweit sank die Zahl der Arbeitslosen im Mai auf 2,498 Millionen. Niedriger lag die Erwerbslosenzahl zuletzt vor 26 Jahren. Im Vergleich zum Vormonat waren es 71 000 Erwerbslose weniger. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Jobsucher sogar um 166 000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,6 Prozent."Bei guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickelt sich auch der Arbeitsmarkt weiter günstig", sagte BA-Vorstandschef Detlef Scheele. Die Arbeitslosenzahl sei weiter gesunken, die Zahl der Beschäftigten erneut kräftig gewachsen - und die Nachfrage nach Arbeitskräften befinde sich weiter auf sehr hohem Niveau.Auch saisonbereinigt gab es einen erneuten Rückgang: Die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Arbeitslosenzahl lag zuletzt bei 2,536 Millionen. Damit waren etwa 9000 weniger Menschen ohne Job als im April. Im Westen ging die Zahl um 5000 zurück, im Osten um 4000.Die Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind gleichzeitig weiter kräftig gewachsen. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der Erwerbstätigen im April saisonbereinigt auf 43,98 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Plus von 652 000.Der Anstieg gehe vor allem auf mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurück: Die Zahl der Menschen mit regulärem Job nahm nach Hochrechnung der BA von Februar auf März saisonbereinigt um 48 000 auf 31,93 Millionen zu. Das waren 734 000 mehr als vor einem Jahr. Und die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiter hoch: Im Mai waren 714 000 offene Stellen bei der BA gemeldet - 60 000 mehr als vor einem Jahr.