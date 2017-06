Berlin. (epd) Automatisiertes Fahren soll nach dem Bericht der von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) eingesetzten Ethik-Kommission grundsätzlich möglich sein. Allerdings würden hinsichtlich Sicherheit, menschlicher Würde, persönlicher Entscheidungsfreiheit und Datenautonomie besondere Anforderungen gestellt, sagte der Leiter der Ethik-Kommission, der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio.

Laut der Kommission sei automatisiertes Fahren sogar geboten, "wenn die Systeme weniger Unfälle verursachen als menschliche Fahrer". In Gefahrensituationen müsse der Schutz des Lebens aber immer Vorrang haben. Bei unausweichlichen Unfallsituationen dürfe es keine Qualifizierung von Menschen nach persönlichen Merkmalen wie Alter, körperlicher oder geistiger Konstitution geben, sagte Di Fabio. Mit Blick auf Haftungsfragen hieß es, "in jeder Fahrsituation muss klar geregelt und erkennbar sein, wer für die Fahraufgabe zuständig ist: Mensch oder der Computer".Am Mittwoch, 21. Juni, soll ein Gesetz in Kraft treten, das das automatisierte Fahren auf Deutschlands Straßen regelt.