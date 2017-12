Wie kann der Wohlstand in Deutschland gesichert werden? Diese Frage bewegt BDA-Chef Ingo Kramer. Dabei spielt auch Zuwanderung eine Rolle. Kramer fordert außerdem eine rasche Regierungsbildung.

Berlin. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat eine umfassende Fachkräftestrategie gefordert. "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass trotz schrumpfender Bevölkerung auch 2030 und 2040 noch 45 Millionen Menschen einer Arbeit nachgehen", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Notwendig sei eine bessere individuelle Förderung für rund eine Million Langzeitarbeitslose sowie eine flächendeckende Ganztagskinderbetreuung, damit mehr Eltern und Alleinerziehende vollzeitnah arbeiten können. Kramer sprach sich außerdem für mehr gezielte Zuwanderung in Ausbildung und Arbeit aus.Der Arbeitgeberpräsident forderte außerdem, dass die Parteien im Bundestag "rasch eine handlungsfähige Regierung" bilden. "Angesichts der weltpolitischen Lage und der wirtschaftspolitischen Notwendigkeiten sollte jetzt nicht noch mehr Zeit verschwendet werden." Die EU stehe vor tiefgreifenden Reformen. "Unsere europäischen Freunde erwarten eine geschlossene und aktive Rolle Deutschlands in diesem Prozess."Zudem stünden in den kommenden vier Jahren wichtige Entscheidungen an, die darüber mit entscheiden, ob das aktuelle Wachstum und die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt über das nächste Jahrzehnt hinaus fortgesetzt werden könnten. "Das größte Risiko wären neue wachstums- und beschäftigungsfeindliche Gesetze, Verordnungen und bürokratische Hemmnisse."Die deutsche Wirtschaft werde nur weiter wachsen, wenn eine neue Bundesregierung nachhaltig auf "Flexibilität, Veränderungen und mehr Wettbewerbsfähigkeit" setze. Steigende Kosten könnten zu einer Belastungsprobe werden. "Deshalb müssen die Sozialbeiträge langfristig unter 40 Prozent bleiben", sagte Kramer. "Für mich ist dieses Stoppschild eine unumstößliche Erwartung an einen Koalitionsvertrag." Zur SPD-Forderung nach einer Bürgerversicherung sagte er: "Ein leistungsstarkes und bezahlbares Gesundheitssystem bedarf Vielfalt und Eigenverantwortung - das Gegenteil davon ist die Idee einer Einheitskasse."