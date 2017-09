Waiblingen. Dank guter Geschäfte mit Akkugeräten wächst der Motorsägen-Hersteller Stihl kräftig. Die Menge verkaufter Stromer habe sich binnen eines Jahres verdreifacht, sagte Stihl-Chef Bertram Kandziora am Dienstag in Waiblingen. Zum Vergleich: Das Hauptgeschäft von Stihl - Benziner-Geräte - verzeichnete den Angaben zufolge nur ein Absatzplus von 12 Prozent. Allerdings ist der Anteil von Akkugeräten am Gesamtabsatz niedrig. 2016 lag dieser noch bei unter fünf Prozent, nun ist er im knapp zweistelligen Bereich. "Wir entwickeln uns in die richtige Richtung", sagte Kandziora. Zur Zahl verkaufter Geräte macht das Unternehmen keine Angaben.

Die Gesamterlöse des Konzerns stiegen den Angaben zufolge in den ersten acht Monaten 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,9 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Damit zog das Tempo deutlich an - ein Jahr zuvor hatte Stihl ein Erlösplus von nur 5,4 Prozent vermeldet. Angaben zum Gewinn macht das Familienunternehmen mit seinen 15 222 Mitarbeitern nicht. Dieser sei "sehr erfreulich", verriet Vorstandschef Kandziora nur.