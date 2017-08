Bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche

Hannover. Drei Jahre nach Einführung des Mindestlohns in der Fleischwirtschaft arbeiten Beschäftigte dort laut Arbeitnehmervertretern unter besseren Bedingungen.

Der Mindestlohn für die Fleischwirtschaft liegt derzeit bei 8,75 pro Stunde. "Die Situation in der Branche hat sich dadurch verbessert", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Claus-Harald Güster, am Mittwoch. Ein Thema ist aber noch die Art der Beschäftigung: Firmen sollten weitgehend auf die Beschäftigung von Werkvertragsarbeitern verzichten und auf Festanstellungen setzen. Der Verband der Ernährungswirtschaft (VdEW) legte eine Erhebung zu den Beschäftigungsverhältnissen in den Betrieben vor, die sich selbst zu besseren Arbeitsbedingungen verpflichtet hatten. Dazu gehören auch die PHW-Gruppe, Tönnies und Westfleisch.