Die Einkommen vieler Landwirte waren in den vergangenen beiden Jahren bedrohlich gesunken - nun ist der Abwärtstrend gestoppt. Aber nicht auf allen Höfen wird aufgeatmet.

Berlin. Die deutschen Bauern machen nach zwei Krisenjahren wieder mehr Gewinn und hoffen auf eine weitere leichte Erholung. Im vergangenen Wirtschaftsjahr 2016/17 stieg das Unternehmensergebnis im Schnitt um gut ein Drittel auf 56 800 Euro, wie der Bauernverband am Dienstag in Berlin mitteilte. Davon sind aber noch Investitionen zu finanzieren.Vor allem für Milchbauern und Schweinehalter verbesserte sich die Situation, während Ackerbauern zumindest das Minus stoppen konnten. Zuvor waren die Einkommen der Bauern angesichts niedriger Weltmarktpreise zwei Jahre in Folge gesunken.Bauernpräsident Joachim Rukwied sprach von einer Normalisierung der Lage. "Die zwei Krisenjahre scheinen allmählich überwunden zu sein." Bei den Auswirkungen auf die Verbraucher sei davon auszugehen, dass die auf längere Sicht "relativ stabilen Preise" für Lebensmittel bestehen bleiben. Zuletzt waren etwa Butter und Milchprodukte teils spürbar teurer geworden.Am deutlichsten erholten sich die Ergebnisse bei Schweine- und Geflügelhaltern. Im Schnitt konnten sie den Gewinn auf 85 100 Euro je Betrieb sogar mehr als verdoppeln - vor allem wegen deutlich höherer Preise für Schlachtschweine und Ferkel. Auch die Milchbauern verbuchten nun ein Gewinnplus von 41 Prozent auf 56 100 Euro. Bei Ackerbauern legte das Ergebnis nach zwei Minusjahren immerhin um 0,6 Prozent auf 53 400 Euro zu. Die Bilanz bezieht sich auf das Wirtschaftsjahr, das bis Ende Juni läuft. Ausgewertet wurden Jahresabschlüsse von 12 000 Betrieben, darunter ein Drittel aus Bayern. Auch den bayerischen Bauern geht es wieder besser: Im Wirtschaftsjahr 2016/17 lag der durchschnittliche Vorsteuergewinn eines hauptberuflichen Landwirts wieder bei knapp 54 500 Euro, in etwa so viel wie in den Jahren 2013 und 2014. Rukwied begrüßte zudem das umstrittene Ja von Agrarminister Christian Schmidt (CSU) zu einer weiteren Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU. Der Wirkstoff werde als "Werkzeug für bestimmte Situationen" gebraucht, aber nicht grundsätzlich und jedes Jahr.