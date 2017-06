Rüsselsheim. Mitten im Verkaufsprozess an den französischen PSA-Konzern hat der Autohersteller Opel seinen Chef ausgewechselt. Karl-Thomas Neumann trat am Montag von seinem Amt als Sprecher der Geschäftsführung zurück. Zu seinem Nachfolger bestimmte der Opel-Aufsichtsrat den bisherigen Finanzchef Michael Lohscheller. Neumann (56) soll noch bis zum Abschluss des Verkaufs Mitglied der Geschäftsführung bleiben. Das teilte die Noch-Tochter des US-Konzerns General Motors in Rüsselsheim mit.

"Lohscheller ist der Mann, der bei Opel die Kostenstrukturen am besten kennt", sagte der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer. Er sei damit der richtige Manager, den PSA-Chef Carlos Tavares derzeit in Rüsselsheim benötige. Dudenhöffer erwartet nun eine "knallharte Restrukturierung". Tavares lobte den neuen Opel-Lenker für seine Kenntnisse des Unternehmens und das Verständnis für die internationalen Marktbedürfnisse. Er hatte vor kurzem in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" noch einmal seine Maßgabe erneuert, dass Opel spätestens im Jahr 2020 Gewinn machen müsse. Den Plan dafür solle das Opel-Management selbst vorlegen und umsetzen. Lohscheller verantwortet seit September 2012 die Opel-Finanzen. Der 48-jährige Diplom-Kaufmann arbeitete bei Daimler, Mitsubishi und Volkswagen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Wolfgang Schäfer-Klug begrüßte die Personalentscheidung und dankte dem scheidenden Neumann. "Er hat für Opel wieder Anerkennung, ein verbessertes Markenimage und ein gestärktes Selbstbewusstsein erreicht."Neumann erklärte zu seinem Rücktritt: "Ich habe keinen Zweifel daran, dass Opel/Vauxhall mit dem Wechsel zur PSA-Gruppe noch erfolgreicher und stärker aufgestellt sein wird. Ich werde mich zunächst voll auf den Abschluss dieser Transaktion konzentrieren und anschließend die Zeit nehmen, über meine persönlichen nächsten Schritte zu entscheiden."PSA will den Konkurrenten kostengünstiger organisieren und im dann zweitgrößten Autokonzern Europas mit gemeinsamer Entwicklung und Produktion Mengenvorteile heben. Die Franzosen sollen für das GM-Europa-Geschäft inklusive der britischen Opel-Schwester Vauxhall und der Finanzsparte 2,2 Milliarden Euro zahlen. Opel/Vauxhall beschäftigt etwa 38 000 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern. Die Beschäftigten in den deutschen Werken sind über einen Tarifvertrag nur bis Ende 2018 vor Entlassungen sicher.