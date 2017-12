Frankfurt. Apple, die Google-Mutter Alphabet und Microsoft sind auch 2017 die Lieblinge der Anleger gewesen. Die drei US-Technologie- und Internetkonzerne stehen erneut an der Spitze der 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt, chinesische Internetfirmen holen aber kräftig auf, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Die deutschen Konzerne SAP, Siemens, Bayer, Allianz, BASF und VW schafften es unter die Top 100. In der Summe waren sie mit 662 Milliarden Dollar etwa gerade einmal so viel wert wie der Softwarekonzern Microsoft (661 Milliarden) allein.

Das Softwareunternehmen SAP rangierte als teuerstes deutsches Unternehmen auf Platz 62, gefolgt von Siemens (Rang 72), Bayer (84), Allianz (85), BASF (89) und VW (94). Als europäisches Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert kam der niederländische Energiekonzern Royal Dutch Shell auf Rang 17. "Obwohl die europäische Wirtschaft sich derzeit deutlich erholt, spielen Europas Top-Konzerne an den Weltbörsen nur eine untergeordnete Rolle", analysierte EY-Deutschland-Chef Hubert Barth. Die chinesischen Internetkonzerne Tencent Holdings und Alibaba verdoppelten ihren Börsenwert binnen Jahresfrist und stießen in die Top Ten vor. Hohe Wertzuwächse an den Börsen würden vor allem im Bereich digitaler Zukunftstechnologien erzielt. "Auf diesem Feld sind die US-amerikanischen und chinesischen Unternehmen führend. In Europa dominieren noch die Industriebranchen."