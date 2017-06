Berlin. Zwei Firmen, eine Stadt: Bosch baut für rund eine Milliarde Euro eine neue Chipfabrik in Dresden. Der Tabakkonzern Philip Morris investiert dort 320 Millionen Dollar (knapp 290 Millionen Euro) in den Bau einer neuen Fabrik zur Herstellung von Tabaksticks.

Das Werk von Bosch soll Chips für vernetzte Geräte im Internet der Dinge sowie für die Autoindustrie produzieren. Es ist die höchste Investition der Bosch-Geschichte. Dresden habe sich in einer globalen Auswahl gegen andere Standorte durchgesetzt, sagte Bosch-Geschäftsführer Dirk Hoheisel. Der Bund will das Projekt in den kommenden drei Jahren mit bis zu 200 Millionen Euro fördern, sagte Matthias Machnig, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.Bosch ist einer der weltgrößten Anbieter von Sensoren, die Bewegung, Druck oder Temperatur erkennen. Der Konzern entwickelt als Zulieferer auch Technologie für selbstfahrende Fahrzeuge. Es sei eine Grundsatzentscheidung, die Produktion der Chips in eigener Hand zu behalten, betonte Hoheisel. Den Ausschlag für Dresden hätten nicht nur Fördergelder gegeben, sondern auch die Nähe zu Forschungseinrichtungen und die Erfahrung der Region im Halbleiterbereich, so Hoheisel weiter. Auch Infineon ist in Dresden präsent. Der Bau soll Ende 2019 fertig sein, die Produktion der Halbleiter 2021 beginnen. In dem Werk sollen 700 Arbeitsplätze entstehen. Die bisher größte Bosch-Investition war ebenfalls eine Chip-Produktion. Die 600 Millionen Euro teure Anlage in Reutlingen bei Stuttgart wurde 2010 eröffnet.Basis für die Fertigung von Halbleiter-Chips ist eine Siliziumscheibe (Wafer). Je größer der Wafer-Durchmesser, desto mehr Chips können pro Durchgang hergestellt werden. In Dresden kommt die neue 300-Millimeter-Technologie zum Einsatz. Damit lassen sich im Vergleich zur Fertigung mit kleineren Wafern die Produktionskapazitäten erhöhen und die Stückkosten drücken.In der Firma des Tabakkonzerns Philip Morris sollen ab 2019 500 Beschäftigte Tabak-Sticks für das elektrische Erhitzersystem IQOS produzieren. Mit dem Bau der Fabrik soll 2018 begonnen werden. "Die Investition ist ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg in eine rauchfreie Zukunft", erklärte Stacey Kennedy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH. Der Marlboro-Hersteller, der in Dresden die f6-Cigarettenfabrik betreibt, will mit dem neuen Produkt nach eigenen Angaben die Nachfrage nach potenziell weniger schädlichen Alternativen zu Zigaretten bedienen. Anders als beim Rauchen einer Zigarette wird beim IQOS-System Tabak nicht verbrannt, sondern nur erhitzt und dabei ein Dampf erzeugt, der geschmacklich dem Rauch der Zigarette ähneln soll.