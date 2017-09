Köln. Eine weiter steigende Geburtenzahl zahlt sich auch in der Branche der Kinderausstatter für viele aus. 2016 steckten Eltern insgesamt 2,5 Milliarden Euro in die Ausstattung ihrer Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Das teilte der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels (BVS) am Mittwoch in Köln mit. Das waren vier Prozent mehr als im Vorjahr - und 1125 Euro pro Kind. Ein Babyboom habe die Umsätze 2016 befeuert, sagte BVS-Vizegeschäftsführer Steffen Kahnt vor Beginn der Messe "Kind + Jugend" für Kinderausstattung (14. bis 17 September in Köln).

Der Verband geht von rund 780 000 Geburten aus - und hatte dafür Daten des Statistischen Bundesamtes bis September 2016 hochgerechnet. Für viele Eltern bedeute der Erwerb eines Kinderwagens einen "Lustkauf", meinte Kahnt. Mit 773 200 Kinderwagen seien 2016 rund 2 Prozent mehr verkauft worden als im Vorjahr. Ebenso stieg der Absatz von Autositzen um 2 Prozent auf rund 2,4 Millionen Stück. Für das Spielzeug der Kleinsten bis drei Jahre - vom Bobby Car bis zum Bauklötzchen - gaben die Großen 529 Millionen Euro aus - das war allerdings nur wenig mehr (plus 0,8 Prozent) als 2015. Die deutsche Möbelindustrie verbuchte einen leicht gestiegenen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendmöbel. Gefragt seien mitwachsende - also einfach umzubauende - Möbel und weiterhin Themenzimmer - Prinzessin, Froschkönig oder Seeräuber. Nur bei der Kinderbekleidung gab es laut Bundesverband des Textileinzelhandels einen Umsatzrückgang - um 1,5 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Auf der "Kind + Jugend" zu sehen sind unter anderem Neuheiten rund um Kinderwagen, Autositze, Spielwaren, Möbel und Mode. Gezeigt wird etwa ein Kinderwagen mit integriertem Heizsystem, bei dem Energie durch Schieben erzeugt wird. Oder auch ein Koffer, der fix zu Bettchen, Wickeltisch oder Babysitz umbaubar ist.