Berlin. Die Internationale Grüne Woche in Berlin hat für die Besucher geöffnet. Die Messe der Ernährungsbranche sei traditionell ein großer "gedeckter Tisch" und biete Informationen, sagte der geschäftsführende Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) beim Auftaktrundgang am Freitagmorgen. Landwirtschaft gehöre in die Mitte der Gesellschaft und trage für die Ernährungssicherung der wachsenden Weltbevölkerung größte Verantwortung. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hob die Internationalität der Messe hervor. Bei der 83. Auflage präsentieren sich bis 28. Januar 1660 Aussteller aus 66 Ländern. Partnerland ist in diesem Jahr Bulgarien. Erwartet werden 400 000 Besucher.

In der Debatte um mehr Tierwohl und Umweltschutz in der Landwirtschaft sieht Bayerns Agrarminister Helmut Brunner (CSU) auch Defizite bei den Verbrauchern. "Ich habe den Eindruck, es ist sogar teilweise Scheinheiligkeit dabei, wenn man auf der einen Seite hohe Standards einfordert von unseren Bauern, aber dennoch nicht bereit ist, die höheren Produktionskosten auch zu honorieren", sagte Brunner.