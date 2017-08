Düsseldorf. Reisemobile und Caravans sind in Deutschland so gefragt wie nie zuvor. Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres seien mehr als 48 000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen worden, berichtete der Caravaning Industrie Verband (CIVD) am Mittwoch in Düsseldorf. Die Verkaufszahlen hätten eine neue Rekordhöhe erreicht und das Vorjahresniveau um 13,7 Prozent übertroffen. Die Branche profitiere vom besseren Image des Reisemobilurlaubs, vom Niedrigzinsniveau und vom anhaltenden Wirtschaftswachstum in Deutschland, sagte CIVD-Geschäftsführer Daniel Onggowinarso. Der Boom hänge auch mit der Terrorgefahr im arabischen Raum und dem Trend zum Urlaub in Europa zusammen. Impulse erwarten die Reisemobil- und Caravan-Hersteller von der weltgrößten Branchenmesse, dem Caravan Salon in Düsseldorf. Für das Publikum ist die Messe ab 26. August geöffnet. Über 600 Aussteller präsentieren Neuheiten. Der Trend geht laut Onggowinarso zu noch mehr Komfort und leichterer Bedienbarkeit. Es gibt mehr elektronische Helfer wie Rückfahrkameras und Apps für die Kontrolle von Füllständen.