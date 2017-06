Frankfurt. Der schnell voranschreitende Abbau Tausender Stellen reißt ein tiefes Loch in die Bilanz der Commerzbank. Wegen Rückstellungen für Abfindungen und andere Kosten rechnet die Bank im zweiten Quartal 2017 mit einem Verlust. Auch im Tagesgeschäft sei es schlechter gelaufen als noch zu Jahresbeginn, teilte der Finanzkonzern am Freitag in Frankfurt mit. Genaue Zahlen blieb die Commerzbank schuldig. Im August legt die Bank ihre Zwischenbilanz vor.

Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern seien weit fortgeschritten, erklärte die Bank. Die teilverstaatlichte Bank hatte im Herbst angekündigt, bis zum Jahr 2020 insgesamt 9600 Vollzeitstellen streichen zu wollen. Etwa 1650 Stellen sind bis zum Ende des ersten Quartals bereits weggefallen. Zuletzt waren auf Vollzeitbasis rund 42 000 Menschen bei der Commerzbank beschäftigt.Die Commerzbank leidet wie viele andere Banken unter den niedrigen Zinsen, die die Einnahmen schmälern. Hinzu kommen hausgemachte Probleme wie faule Schiffskredite. Trotzdem rechnet die Bank für das Gesamtjahr 2017 mit einem Gewinn. Im vergangenen Jahr hatte die Commerzbank unter dem Strich 279 Millionen Euro verdient nach 1,084 Milliarden Euro im Jahr 2015.