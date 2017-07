Daimler will sich gegen Manipulationsvorwurf wehren

Stuttgart. Nach den jüngsten Abgas-Manipulationsvorwürfen gegen Daimler greift das Kraftfahrtbundesamt (KBA) ein und nimmt Fahrzeuge des Stuttgarter Autobauers unter die Lupe. Die Untersuchungskommission zum Diesel-Skandal hatte sich am Donnerstag in Berlin mit Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Källenius getroffen - die Prüfung der Mercedes-Fahrzeuge ist eine Folge des Gesprächs, wie ein Sprecher des Ministeriums am Freitag sagte.

Daimler wehrt sich gegen den Vorwurf, die Abgasreinigung bei Diesel-Fahrzeugen mit illegalen Mitteln manipuliert zu haben. Seinen Standpunkt habe das Unternehmen bei dem Gespräch dargelegt, hieß es vom Ministerium.Am Freitag stellte Daimler klar, dass man den Vorwurf illegaler Machenschaften seitens des KBA - sollte er kommen - nicht hinnehmen würde. Die Regulierung der Abgasreinigung sei eine technisch und rechtlich komplexe Frage, teilte der Autobauer mit. "Auf Basis der uns vorliegenden Informationen würden wir gegen den Vorwurf einer illegalen Abschalteinrichtung mit allen rechtlichen Mitteln vorgehen." Sowohl Daimler als auch das Ministerium wiesen die Darstellung zurück, bei dem Treffen sei dem Unternehmen mit einer Rückrufaktion gedroht worden.