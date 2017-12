Berlin. Die Deutsche Bahn will bis zum Ende dieser Woche auf ihrer neuen Paradestrecke Berlin-München wieder halbwegs zuverlässig in die Spur kommen. Bis zum Wochenende werde sich die Situation weiter stabilisieren, sagte die Bahn-Fernverkehrschefin Birgit Bohle am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Schon am Montag und Dienstag seien nur noch wenige Züge ausgefallen oder umgeleitet worden.

Technische Probleme mit dem Zugsicherungssystem ETCS hatten seit Beginn der Regelverkehrs am Sonntag einige ICE-Züge ausgebremst. Die Abkürzung ETCS steht für European Train Control System. Es steuert und sichert Zugfahrten ohne Signale vollautomatisch ab und soll auch den grenzüberschreitenden Verkehr einfacher machen. Nicht nur zwischen München und Berlin, auch auf den anderen Strecken will die Bahn "die Reisenden im Weihnachtsverkehr zuverlässig an ihr Ziel bringen", wie Bohle sagte. Als Kulanzregel legte die Bahn bis zum Jahresende fest, bei Verspätungen von über einer Stunde auf der Strecke München-Berlin den Kaufpreis komplett zu erstatten. Die Lokführergewerkschaft GDL hat der Bahn eine mangelhafte Vorbereitung des Betriebsstarts vorgeworfen. "Unsere Lokführer tun ihr Bestes", sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es hat aber keinen Probebetrieb für sie gegeben." Die Bahn wies Weselskys Vorwürfe zurück.Mit der Kostenexplosion beim Prestigeprojekt Stuttgart 21 beschäftigte sich am Mittwoch der Aufsichtsrat der Bahn. Konkrete Ergebnisse wurden nicht erwartet. Ein Beschluss zum neuen Zeit- und Kostenplan soll im Januar gefasst werden. Ende November war bekannt geworden, dass die Kosten für den unterirdischen Durchgangsbahnhof und Anschlussstrecken um eine Milliarde auf 7,6 Milliarden Euro steigen werden. Die Station soll zudem drei Jahre später, im Jahr 2024, in Betrieb gehen.