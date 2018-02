Frankfurt. Der Börsengang der Deutsche-Bank-Tochter DWS geht in die heiße Phase. Der Schritt solle "im frühestmöglichen Zeitfenster erfolgen", erklärte die Vermögensverwaltungssparte des Frankfurter Bankhauses am Montag. Nach einer derartigen Ankündigung dauert es üblicherweise vier Wochen bis zum Börsengang. Es wäre eine der größten Aktienplatzierungen in Deutschland in diesem Jahr. Auch könnte sich DWS dann einen Wettlauf um Investoren liefern. Denn auch die Medizintechnik-Tochter von Siemens, Healthineers, hatte kürzlich ihre Börsenpläne offiziell gemacht. Geplant sind jeweils Milliarden-Einnahmen.

Die DWS gehört zu den fünf größten Vermögensverwaltern in Europa. Die Sparte, die früher Deutsche Asset Management hieß, ist traditionell ein stabiler Gewinnbringer der Deutschen Bank. Sie verwaltet Vermögen von rund 700 Milliarden Euro und verdiente im vergangenen Jahr vor Steuern 725 Millionen Euro. Die künftigen Aktionäre - und auch die Deutsche Bank selbst - sollen am geschäftlichen Abschneiden durch hohe Dividenden teilhaben. Bis zu 75 Prozent des Nettoergebnisses sollen ausgeschüttet werden.Deutsche-Bank-Chef John Cryan hatte angekündigt, einen Minderheitsanteil an der DWS an Investoren abgeben zu wollen. Bedingung für den zeitnahen Börsengang ist aber, dass die Märkte stabil bleiben. Beim Gang aufs Parkett sollen ausschließlich Aktien aus dem Bestand der Deutschen Bank verkauft werden. Die Mehrheit der Anteile soll aber bis auf Weiteres bei der Deutschen Bank verbleiben. Die DWS wird als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) firmieren. Bei dieser Rechtsform werden bestimmte wichtige Entscheidungen nicht von der Hauptversammlung getroffen, sondern vom persönlich haftenden Gesellschafter, hier also von der Deutschen Bank.