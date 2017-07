Deutsche See will wegen Abgasmanipulation Schadenersatz von VW

Braunschweig. Der VW-Kunde Deutsche See hat mit seiner millionenschweren Schadenersatzklage gegen den Autohersteller wegen manipulierter Abgaswerte einen schweren Stand. In der mehr als zweistündigen Verhandlung am Freitag habe Richter Pedro Serra de Oliveira erkennen lassen, dass er wenig Hoffnung auf Erfolg für die Ansprüche des Fischverarbeiters sehe, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Braunschweig mit.

Nach derzeitiger Aktenlage sehe der Richter keinen Aufhebungsgrund für die Verträge zwischen beiden Parteien. Auch eine rückwirkende Anpassung der Verträge mit reduzierten Leasing-Raten sei aus seiner Sicht nicht gegeben."Uns war von Anfang an klar, dass es ein David-gegen-Goliath-Prozess wird und trotzdem sind wir unseren definierten Zielen ein großes Stück nähergekommen", sagte der Geschäftsführende Gesellschafter Egbert Miebach. Wegen arglistiger Täuschung will der Fischverarbeiter insgesamt 11,9 Millionen Euro Schadenersatz von Volkswagen. Etwa 500 Fahrzeuge des Flottenkunden sind nach Unternehmensangaben von Abgasmanipulationen betroffen.