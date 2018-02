Stuttgart. Um pünktlicher zu werden, testet die Stuttgarter S-Bahn seit Montag eine deutschlandweite Innovation: die leuchtende Bahnsteigkante. Am Gleis 2 des Bahnhofs Bad Cannstatt zeigen im Boden eingelassene Leuchtsymbole vor der Einfahrt des nächsten Zuges, wo der Zug hält und wo genau sich die Türen befinden. Die Hoffnung der Bahn: Die Fahrgäste stehen damit am Bahnsteig immer an der richtigen Stelle, das Einsteigen geht zügiger. Zudem soll laut Bahn per Kamera in den Wagen des jeweiligen Zuges per Kamera - anonymisiert - erfasst werden, wo sich noch freie Sitzplätze befinden.

Als ein Anlass für die "dynamische Wegeleitung mit Leuchtstreifen" (so die Bahn) gelten millionenschwere Strafen, die von der S-Bahn Jahr für Jahr unter anderem wegen chronischer Unpünktlichkeit gezahlt werden müssen. Bereits seit Ende 2013 werden am Hauptbahnhof in den Stoßzeiten S-Bahn-Helfer eingesetzt. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Abfahrten nicht durch im letzten Moment hineinspringende Fahrgäste verzögern. Das habe sich bewährt und werde ausgebaut, hieß es.