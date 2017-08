Nach dem Dieselgipfel ist die Skepsis groß, ob die angekündigten Maßnahmen wirklich reichen, um Fahrverbote in Städten zu verhindern. Der CSU-Chef will schnelle Resultate.

Bußgeldverfahren gegen Audi-Vorstände Die Münchener Staatsanwaltschaft hat ein Bußgeldverfahren gegen mehrere Audi-Vorstände im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre eingeleitet. Wegen möglicher Verletzung von Aufsichtspflichten laufe ein Verfahren gegen noch unbekannte Vorstände des Autobauers, sagte eine Behördensprecherin am Freitag. Die Staatsanwälte hatten im März ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung bei Audi eingeleitet. Dabei geht es um Abgas-Manipulationen in Europa sowie in Amerika. Anfang Juli hatte die Staatsanwaltschaft einen früheren führenden Motorenentwickler von Audi verhaftet. Der von Audi gekündigte Manager sitzt weiterhin im Untersuchungsgefängnis und wird vernommen. Die US-Justiz wirft ihm vor, er habe "Audi-Mitarbeiter angewiesen, Software zu entwickeln und einzubauen, mit der die standardmäßigen US-Abgastests getäuscht werden". Seine Verteidiger erklärten, er sei nicht der Entscheidungsträger gewesen. Ein Audi-Sprecher sagte, die Staatsanwaltschaft habe das Unternehmen über das Bußgeldverfahren gegen Vorstände informiert. (dpa)

München/Berlin/Wien. CSU-Chef Horst Seehofer dringt nach dem Dieselgipfel auf schnelle Ergebnisse für eine sauberere Luft. Sollten die Gipfel-Beschlüsse die Luftqualität bis Mitte Oktober nicht nachweisbar verbessern, müsse der Bund weitere Maßnahmen ergreifen. "Ich gebe dem Programm maximal drei Monate", sagte Seehofer der Deutschen Presse-Agentur in München. Entscheidend sei, wie Auto-Besitzer die von der Industrie angebotenen Maßnahmen annehmen würden. Sollten sie nicht wirken, steige die Gefahr von Fahrverboten. Am Mittwoch hatten Autobauer auf Druck der Politik eine kostenlose Nachrüstung von rund 5,3 Millionen Dieseln der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 durch Updates der Motor-Software angekündigt. Darunter sind allerdings auch 2,5 Millionen VW-Fahrzeuge, für die schon Nachrüstungen angeordnet wurden. Das Ziel: eine durchschnittliche Stickoxid-Reduzierung von 25 bis 30 Prozent bei den nachgerüsteten Fahrzeugen.Das soll Fahrverbote in Großstädten verhindern. Ob das ausreicht, zweifeln Umweltverbände und Kommunalpolitiker an. Für Seehofer müsste der Bund im Falle fehlender Wirkungen der Maßnahmen eine "Umweltprämie" für alte Diesel anstreben. "Es geht um alte Autos, die dem damaligen Stand der Technik entsprachen, regelgerecht zugelassen sind, aber in Städten für Probleme sorgen." Denkbar wäre eine Kaufprämie analog zu Elektroautos. Deren Kauf wird derzeit mit bis zu 4000 Euro bezuschusst - zu je 50 Prozent vom Staat und den Herstellern. Fahrverbote in Städten sind auch nach dem Gipfel nicht vom Tisch. "Wir sehen die Gefahr der Fahrverbote durchaus", sagte Stefan Gerwens, Verkehrsexperte des Autoclubs ADAC, der "Berliner Zeitung". Software-Updates allein könnten Fahrverbote nicht vermeiden. Auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) schließt Umbauten an Dieselmotoren als kurzfristige Lösung aus, denn: "Wir brauchen sofort Verbesserungen."Das deutsche Handwerk hat die Autoindustrie aufgefordert, Dieselmotoren schnell umweltfreundlicher zu machen. "Nur wenn alle schnell handeln, lassen sich Grenzwerte erreichen und Fahrverbote vermeiden", sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, am Freitag in Berlin. Fahrverbote wären für viele Handwerksbetrieb existenzbedrohend.Österreich plant im Diesel-Skandal einen Gipfel nach deutschem Vorbild. Die Einladungen an die Konzern-Vertreter mit Niederlassungen in Österreich wurden am Freitag verschickt, hieß es aus dem Verkehrsministerium. Bei dem Termin Ende August in Wien soll über mögliche Lösungen für betroffene Fahrzeuge beraten werden. (Seite 20)