Köln. GS1 Germany, deutscher Ableger des US-Unternehmens, will mit einem am Montag in Köln vorgestellten Trainings-Supermarkt stationären Händlern einen Blick in die Zukunft ermöglichen. In dem Trainings-Supermarkt gibt der Kunde beim Betreten mit Hilfe seines Handys Daten preis und erhält per App individuelle Rabatt-Angebote. Wer seine Mahlzeit daheim geplant hat, erhält Vorschläge für Zutaten. Fehlt etwas im Regal, bekommt es der Kunde heim geliefert. Beim Verlassen des Ladens wird die Rechnung vom Konto abgebucht. Für all das muss der Kunde zuvor allerdings sein Einverständnis erklärt haben.

Experten wie Kai Hudetz vom Kölner Institut für Handelsforschung sehen in dem Trend nicht nur eine Rückbesinnung auf das alte "Tante Emma-Prinzip", sondern auch eine Waffe im Überlebenskampf vieler Läden. "Wir glauben, dass die genaue Kenntnis des Kunden ein Schlüssel ist", sagt der Forscher. Für Tante-Emma-Läden sei es schon früher ein Erfolgsrezept gewesen, die Bedürfnisse der Kunden genau zu kennen.