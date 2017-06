München. Das nahende Ende des deutschen Branntweinmonopols bedroht einen traditionellen Nebenerwerb vieler Bauern: die Schnapsbrennerei. Wenn das Monopol Ende dieses Jahres endgültig ausläuft, wird sich die Alkoholproduktion für viele Landwirte nicht mehr lohnen. "Es wird weitere Brennereien geben, die aufhören", sagte Gerald Erdrich, der Geschäftsführer des Bundesverbands der Obst- und Kleinbrenner in Karlsruhe. Derzeit sind es noch 16 000, im vergangenen Jahrzehnt waren noch mehr als 20 000 Kleinbrenner in Deutschland aktiv.

Vom Aus bedroht sind auch mehr als 60 bäuerliche Brennereigenossenschaften in Bayern. Denn die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein in Offenbach stellt Ende 2018 die Tätigkeit ein, 100 Jahre nach Gründung durch den letzten Kaiser Wilhelm II. Für die Brennereigenossenschaften entfällt somit auch das Geschäftsmodell. Es hatte den Vorzug, dass die Behörde bis heute Garantiepreise für Agraralkohol zahlt, die weit über den Weltmarktpreisen liegen. Für den Bund ein Zuschussgeschäft - in diesem Jahr sind es 50 Millionen Euro. Ein echtes staatliches Branntweinmonopol gibt es schon lange nicht mehr. Die EU untersagte 2004 Zuschüsse für die Alkoholproduktion. Doch bis zur endgültigen Abwicklung der Monopolverwaltung ist dann noch mehr als ein Jahrzehnt vergangen.Die Abhängigkeit der Bauern variiert von Region zu Region. "Bei uns in Franken sind neun von zehn Brennern am Monopol orientiert", sagte Hubert Fröhlich, Vorsitzender des fränkischen Obst- und Kleinbrennerverbands. In Südbayern dagegen produziert ein großer Teil der Kleinbrenner hauptsächlich Obstler für die Direktvermarktung. Daher seien die Auswirkungen zum Beispiel im Oberland nicht so gravierend, sagte Andrea Westenthanner, Geschäftsführerin des Südostbayerischen Verbands der Obst- und Kleinbrenner.