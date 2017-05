Brüssel. Die deutsche Pkw-Maut soll nach dem Willen der EU-Kommission spätestens 2027 geändert oder abgeschafft werden. Auf die Dauer solle die Höhe solcher Abgaben an die zurückgelegte Entfernung gekoppelt werden, schlug die Brüsseler Behörde am Mittwoch vor. Die beschlossene aber noch nicht eingeführte deutsche Pkw-Maut wird pauschal für bestimmte Zeiträume erhoben. Das EU-Parlament und die EU-Staaten müssten dem zustimmen.

Staaten entscheiden selbst

Euro als Symbol

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hielt dagegen. "Wir bleiben dabei, dass die Mitgliedstaaten weiterhin die Freiheit haben müssen, zu entscheiden, ob sie zeitbezogene oder streckenbezogene Mautsysteme betreiben. Das werden wir auch gegenüber der Europäischen Kommission deutlich machen", erklärte er in Berlin.Vorschreiben will die EU-Kommission die Einführung von Mautsystemen indes nicht - diese Grundsatzfrage soll den EU-Staaten selbst überlassen bleiben. Wenn sie Gebühren erheben, sollten diese aber die tatsächliche Straßennutzung akkurater widerspiegeln, argumentiert EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc.Deshalb müsse auch berücksichtigt werden, wie viel klimaschädliches Kohlendioxid die Fahrzeuge ausstoßen. Das soll Verbrauchern einen Anreiz liefern, umweltfreundlichere Autos zu kaufen. Weitere Faktoren wie Lärm, Verkehrsüberlastung und Luftverschmutzung könnten bei der Erhebung lokaler Gebühren ebenfalls eine Rolle spielen, müssten es aber nicht, so die EU-Kommission. Dafür gab es aus Berlin Unterstützung. "Gerade auch die Vorschläge zur Differenzierung nach CO2-Emissionen unterstützen wir", teilte Minister Dobrindt mit.Nach der derzeitigen Rechtslage hält die EU-Kommission das deutsche Pkw-Mautmodell für unproblematisch. Ein EU-Verfahren wegen mutmaßlicher Diskriminierung ausländischer Autofahrer hatte die Behörde nach vorgenommenen Änderungen kürzlich eingestellt.Unterdessen stellte die EU-Kommission einen Plan vor, um den Euro bis 2025 krisenfester machen. Dazu zählen auch umstrittene Vorschläge wie die gemeinsamen Ausgabe von Schuldtiteln, wie aus dem Ideenpapier hervorgeht. Große Reformkonzepte wie einen gemeinsamen Finanzminister mit Schatzamt und eigenem Haushalt für die Eurozone will sie, wenn überhaupt, später."Der Euro ist bereits ein Symbol der Einigkeit und eine Garantie der Stabilität für die Europäer", sagte Finanzkommissar Pierre Moscovici. "Jetzt müssen wir ihn zu einem Mittel für gemeinsamen Wohlstand machen." Zentraler Punkt sei die "Konvergenz", also die wirtschaftliche Angleichung der Euro-Staaten. Sie sollten mehr Verantwortung und mehr Entscheidungen gemeinsam übernehmen. Nötig sei auch mehr demokratische Kontrolle. In dem Papier beharrt die Kommission auf dem Ziel, dass alle EU-Mitgliedstaaten der Gemeinschaftswährung beitreten, ohne eine Frist zu nennen. Ausnahmen gebe es nur für Großbritannien und Dänemark. Derzeit gehören der Euro-Zone 19 Länder an. Mit dem 2002 als Bargeld eingeführten Euro zahlen nach Angaben aus Brüssel inzwischen 340 Millionen Europäer.