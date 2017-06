Brüssel. Im Wettbewerbsverfahren um die Shopping-Suche von Google greift EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager mit einem Rekord-Bußgeld durch. Google hält sich offen, gegen die Strafe von 2,42 Milliarden Euro vor Gericht zu ziehen. Ein Überblick:

Was ist "Google Shopping"? Das sind die Produktanzeigen mit Fotos, Preisen und Links zu Händlern, die man bei einer Internet-Suche über oder neben den eigentlichen Treffern angezeigt bekommt.Wo sieht die EU-Kommission das Problem? Eingeblendet werden an dieser Stelle nur Anzeigen, die Händler als Werbung platziert haben. Google verdient Geld, wenn Nutzer auf die Links klicken. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass Google den eigenen Service auf unlautere Weise bevorzugt und den Wettbewerb mit anderen Produkt-Suchmaschinen verzerrt. Ihre Treffer kämen erst später in den Suchergebnissen, wo Nutzer sie meist gar nicht erst sähen, auch wenn es vielleicht der bessere Deal sei.Was will die EU-Kommission durchsetzen? Vestager fordert, dass Google sein eigenes Shopping-Angebot und konkurrierende Produkt-Suchmaschinen gleich behandelt. Ziel ist, dass der Konzern den wertvollen Bildschirmplatz für Rivalen öffnet.Was sind die Gegenargumente von Google? Der Internet-Konzern stört sich daran, dass die Kommission ihm eine marktbeherrschende Stellung bescheinigt - woraus der Zwang entsteht, der Konkurrenz gleiche Bedingungen zu bieten. Die Menschen starteten die Suche nach Produkten oft direkt bei Handelsplattformen wie Amazon oder Ebay oder kämen über soziale Netzwerke oder Anzeigen in Online-Shops.Wie geht es jetzt weiter? Die Kommission hat Google eine Frist von 90 Tagen gesetzt, die Vorgehensweise zu ändern.Was könnte Google tun? Der Konzern prüft, gegen die Entscheidung vor Gericht zu ziehen. Die Anzeige der Shopping-Anzeigen in Europa muss Google unabhängig davon verändern oder die Shopping-Suche ganz einstellen.Wie schwer belastet die Milliardenstrafe Google? Auch 2,42 Milliarden Euro sind bei Geldreserven von mehr als 90 Milliarden Dollar kein Problem. Die Folgen sind aber weitreichender: Google muss sein Modell ändern, die Konkurrenten können Schadenersatz fordern und Vestager betonte, dass die Kommission von einer marktbeherrschenden Stellung des Konzerns ausgehe. Damit werden weitere harte Einschnitte wahrscheinlicher.