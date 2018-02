Faschingsdienstag an der Börse

Frankfurt. Die Börsianer kamen am Faschingsdienstag als Tänzerinnen, Dracula oder Ire aufs Parkett. Zumindest diesbezüglich ließen sich die Händler die Stimmung nicht vermiesen. Denn der jüngste Stabilisierungsversuch des Dax hat sich erst einmal als Strohfeuer erwiesen. Zu Wochenbeginn hatte sich der Aktienindex noch deutlich von seiner Talfahrt der vergangenen Wochen erholt, die ihn am Freitag auf den tiefsten Stand seit August gedrückt hatte. "Die Ampel bleibt auf rot", glauben Analysten des Börsenmagazins Index-Radar. Der Markt sei auch zum Wochenauftakt "klar von Verkäufern dominiert" gewesen. Im vergangenen Jahr hat die Mehrheit der deutschen Börsenschwergewichte einer Studie des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY zufolge Anleger positiv überrascht. 57 Prozent der 30 Dax-Unternehmen korrigierten ihre Prognose im Verlauf des Jahres mindestens einmal nach oben. Die Konjunktur habe sich in den vergangenen Monaten besser entwickelt als erwartet.