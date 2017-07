Wolfsburg/Berlin. Trotz Abgasskandal und Kartellverdacht hat Volkswagen seine Gewinne im ersten Halbjahr fast verdoppelt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von knapp 6,6 Milliarden Euro - nach 3,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Im zweiten Quartal legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent auf 59,7 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdiente Volkswagen in dem Zeitraum rund 3,2 Milliarden Euro - dreimal so viel wie vor Jahresfrist. Stark präsentierte sich die Kernmarke VW mit einer Verdoppelung des operativen Ergebnisses auf 1,8 Milliarden Euro. Tochter Audi hielt mit 2,7 Milliarden Euro ihr operatives Ergebnis des Vorjahreszeitraums. Porsche erzielte operativ 2,1 Milliarden Euro - nach 1,8 Milliarden Euro im Vorjahr.

Nach außen schwieg das Unternehmen zu dem Kartell-Verdacht, hält den Austausch zwischen Konzernen zu technischen Fragen aber für "weltweit üblich". Von Gesprächen unter Herstellern würden auch Kunden profitierten, "weil innovative Lösungen schneller verfügbar und preiswerter sind als aufwendigere Einzelentwicklungen", teilte VW mit.Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hält währenddessen trotz geplanter Nachbesserungen bei der Abgasreinigung von Diesel-Autos weiterhin Fahrverbote für möglich. Diese würden notwendig, wenn die Grenzwerte für Stickoxide weiter überschritten würden, sagte sie bei einem Treffen mit VW-Chef Matthias Müller in Wolfsburg. Vorerst werde die Politik den Automobilkonzernen nur aufgeben können, die Software der Autos zu verbessern. Hendricks betonte zudem, die Nähe zwischen Politik und Industrie sei "zu groß" gewesen. Daher sei der Staat nun auch mit in der Verantwortung, verloren gegangenes Vertrauen wieder herzustellen. Am Nachmittag teilte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mit, auch Porsche habe eine illegale Abgas-Software in einem Diesel-Fahrzeug eingesetzt. Für europaweit 22 000 Fahrzeuge vom Typ Cayenne 3 Liter TDI werde ein Pflicht-Rückruf angeordnet, sagte Dobrindt in Berlin. Außerdem werde ein Zulassungsverbot für diese Geländewagen erlassen, so dass keine weiteren Exemplare auf die Straße kommen, bis eine andere Software zur Verfügung stehe. Porsche verwendet für die Diesel-Variante des Cayenne Motoren der VW-Tochter Audi. Dort hatten Tests ebenfalls eine unzulässige Abgas-Einrichtung bei einigen Modellen ans Licht gebracht.Für weiteren Ärger könnten die Kartellvorwürfe gegen deutsche Autobauer auch in den USA sorgen. Drei Kunden beschuldigen Volkswagen, Daimler und BMW, unter anderem mit illegalen Absprachen zu Preisen und Abgastechnik gegen US-Wettbewerbsrecht verstoßen zu haben und haben Klagen eingereicht.