München. Der Beleuchtungshersteller Osram will seine Werke in Deutschland mit einer Umwandlung in High-Tech-Standorte sichern. Das hat die Unternehmensleitung nach dpa-Informationen in einem Eckpunktepapier "Zukunftskonzept Osram" mit den Arbeitnehmervertretern in der IG Metall vereinbart. Dabei geht es insbesondere um zwei Werke in Berlin und Schwabmünchen bei Augsburg, denen ansonsten wohl die Schließung gedroht hätte.

In der Hauptstadt sind 800 Osram-Mitarbeiter mit der Produktion von Xenon-Autolampen beschäftigt. Der Standort soll zum weltweiten Zentrum für Software und autonomes Fahren umgewandelt werden. In Schwabmünchen ist die Produktion von Draht für traditionelle Glühlampen das Hauptgeschäft, dort arbeiten etwa 300 Menschen. Osram will ein Werk für LED-Vorprodukte bauen.Dank der starken Nachfrage nach LED-Technologie machte Osram mehr Umsatz und Gewinn. Vorstandschef Olaf Berlin sagte am Mittwochabend: "Osram entwickelt sich operativ weiterhin sehr gut." Der Umsatz legte dank guter Nachfrage aus der Autoindustrie und nach LED-Halbleitern um sechs Prozent auf 1,06 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdoppelte sich der Gewinn auf 59 Millionen Euro, weil in den aufgegebenen Geschäftsbereichen fast kein Verlust mehr anfiel.