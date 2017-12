Die deutsche Autoindustrie wächst international weiter. Die Wachstumsrate lag in diesem Jahr über dem Durchschnitt aller Hersteller. Das Tempo soll sich nun allerdings verlangsamen.

Berlin. Die deutsche Autoindustrie hat ihren Weltmarkt-Anteil in diesem Jahr gesteigert. Nahezu jeder fünfte Pkw kam aus deutscher Produktion, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Mittwoch mit. Bis zum Jahresende werden es voraussichtlich 16,4 Millionen Fahrzeuge sein, vier Prozent mehr als im Vorjahr. Der globale Absatz aller Hersteller dürfte um zwei Prozent auf 84,6 Millionen Neuwagen steigen.Bei den deutschen Unternehmen setzt sich der Trend fort, dass immer mehr Autos im Ausland zusammengebaut werden. In diesem Jahr steigt die Auslandsproduktion um sieben Prozent auf 10,8 Millionen Pkw, während die Inlandsproduktion um zwei Prozent auf 5,6 Millionen Stück zurückgeht "wegen der Verlagerung einzelner Modelle", wie VDA-Präsident Matthias Wissmann in Berlin erläuterte. Das sei dennoch kein schlechtes Zeichen für den Standort Deutschland. "Nur wer global stark ist, ist auch zu Hause stark", sagte Wissmann. Autobauer und Zulieferer hätten bis September im Durchschnitt 818 000 Mitarbeiter beschäftigt, in der Branche sei das der höchste Stand seit 26 Jahren.Der VDA erwartet für 2018 weltweit einen schwach wachsenden Absatz auf dem Weltmarkt um ein Prozent auf 85,7 Millionen Neuwagen. Die deutschen Konzerne sollten wiederum überdurchschnittlich teilhaben mit einer Produktionserhöhung um zwei Prozent auf 16,7 Millionen Fahrzeuge. Etwa 11,1 Millionen davon dürften im Ausland montiert werden.China wird nach Einschätzung des VDA mit einem Plus von zwei Prozent auf 24,6 Millionen Pkw ein wichtiger Wachstumstreiber bleiben. Dem US-Markt fehle es weiterhin an Dynamik, sagte Wissmann. Der Absatz werde wohl bei rund 16,8 Millionen Autos liegen, das wäre ein Minus von zwei Prozent, aber nach Worten des VDA-Präsidenten "noch immer ein ordentliches Niveau".Impulse seien zudem aus Russland, Brasilien und Indien zu erwarten. Der indische Markt werde mit 3,6 Millionen verkauften Autos im kommenden Jahr (plus 10 Prozent) erstmals den deutschen überflügeln. Nach vier Jahren mit leicht steigenden Zahlen erwartet der Verband für Deutschland 2018 einen Rückgang um zwei Prozent auf rund 3,4 Millionen Neuzulassungen.