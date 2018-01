Das Motto von Ingvar Kamprad: Immer in Bewegung bleiben, und nie vergessen, was eine schwedische Krone wert ist. So hat er einen Weltkonzern aufgebaut. Nicht jeder fand seine ausgeprägte Sparsamkeit nur amüsant. Jetzt ist der Ikea-Gründer mit 91 gestorben.

Älmhult. Es ist ein kleiner, unscheinbarer Ort, von dem aus der Schwede Ingvar Kamprad ab 1943 mit umgerechnet rund 30 Euro Startkapital in der Tasche ein Möbel-Imperium aufbaute. Im südschwedischen Älmhult wäre nicht viel los, wenn es nicht Ikea gäbe. Mit der riesigen Möbelkette ist in der Stadt jeder verbandelt. Und über ihren Gründer hat jeder, den man fragt, nur Gutes zu erzählen. Schließlich verdanken dem Mann, der "Billy" und "Knut" weltweit bekannt machte, viele ihren Job. Seine Landsleute haben ihm auch verziehen, dass er mit den Nationalsozialisten sympathisierte. Als das ans Licht kam, entschuldigte er sich vor laufender Kamera dafür bei seinen Mitarbeitern und verhinderte einen größeren Skandal.Jetzt ist einer der reichsten Schweden friedlich eingeschlafen - in seinem Heim in Småland, wie der Konzern mitteilte. Dorthin hatte er sich nach dem Tod seiner Frau Margarets 2014 zurückgezogen, nachdem er zuvor vier Jahrzehnte lang im Ausland gelebt hatte. Kurz zuvor hatte er sich aus dem Aufsichtsrat der Firma zurückgezogen - aus gesundheitlichen Gründen. Er selbst machte sich allerdings keine Sorgen um die Firma: "Ich habe das Glück, dass ich drei Jungen um die 50 Jahre habe, und die zeigen alle großes Interesse für Ikea", sagte er noch zu seinem 90. Geburtstag mit Blick auf seine Söhne."Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Rücken, und deshalb habe ich nicht die Energie, so weiterzumachen wie ich es bisher getan habe", sagte er damals. Diese Energie ist es, mit der Kamprad sein Leben lang beeindruckt hat. Schon als Siebenjähriger beweist er kaufmännisches Geschick: Mit dem Rad fährt er nach Stockholm und kauft Streichhölzer, weil die dort billiger sind. Zuhause verkauft er sie mit Gewinn. 1943, mit gerade einmal 17 Jahren, gründet Kamprad Ikea. Das I und das K stehen für seine Initialen, E und A für den Bauernhof Elmtaryd bei Agunnaryd, wo er aufgewachsen ist. Sein Angebot: Stifte, Portemonnaies, Schmuck und Nylonstrumpfhosen.Erst 1947 kommen Möbel hinzu, die Handwerker vor Ort herstellen. Im Visier hat Kamprad schon damals den kleinen Mann mit schmalem Geldbeutel, denn er ist selbst unter einfachen Leuten aufgewachsen. Seine Möbel, die in handliche Pakete verstaut werden können, erobern die Wohnzimmer der Skandinavier und dann die der ganzen Welt. Über 160 000 Menschen arbeiten inzwischen für die Möbelhauskette.Dafür, dass er mit einem undurchschaubaren Firmengeflecht, aus dem Ikea besteht, alles tat, um Steuern zu sparen, stand er in der Kritik. Dabei sei er aber immer bodenständig geblieben, sagt Malin Blom von der Kommune Ålmhult. Auch als alter Mann war Kamprad noch viel in der Stadt unterwegs, sprach mit jedem, interessierte sich. 2014 machte ihn der kleine Ort zum Ehrenbürger.