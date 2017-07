München. Zum 16. Mal hat das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie erfolgreiche bayerische mittelständische Unternehmen mit dem renommierten Preis "Bayerns Best 50" ausgezeichnet. Bei einer feierlichen Preisverleihung in Schloss Schleißheim ehrte Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner am Donnerstagabend die ausgezeichneten Unternehmen.

Wirtschaftliche Stabilität und ein dynamisches Wachstum bei Umsatz und Mitarbeiterzahl waren die zentralen Bewertungskriterien zur Auswahl der Sieger. Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Roever Broenner Susat Mazars hatte die Jury für "Bayern Best 50" gestellt und trug die Verantwortung für die Durchführung sowie die Auswahl der Preisträger. "Bayerns Wirtschaft läuft derzeit sehr erfolgreich, und das verdanken wir den vielen herausragenden Unternehmen im Freistaat. Diese außergewöhnlichen Leistungen wollen wir mit der Auszeichnung würdigen.", so Aigner bei der Verleihung der Preise.Die Preisträger verteilen sich über alle bayerischen Regierungsbezirke, wobei Oberbayern wie in den Vorjahren die Nase vorne hat. Aus der Region gehören drei Unternehmen zu den Preisträgern: PSZ electronics GmbH aus Vohenstrauß, emz Hanauer GmbH & Co. KGaA aus Nabburg und Horsch Maschinen GmbH aus Schwandorf.