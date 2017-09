Immer weniger Obstbauern in Deutschland

Wiesbaden. Die Zahl der Obstbauern in Deutschland sinkt weiter. Knapp 7200 landwirtschaftliche Betriebe mit Baumobstanbau zählte das Statistische Bundesamt in seiner am Freitag veröffentlichten Erhebung. Seit der letzten Zählung 2012 verringerte sich die Zahl um vier Prozent. Die Anbaufläche vergrößerte sich: Auf aktuell knapp 50 000 Hektar stehen Obstbäume. Das sind gut 4300 Hektar mehr als vor fünf Jahren. Nach ökologischen Richtlinien werden 15 Prozent (gut 7500 Hektar) der Gesamtfläche bewirtschaftet, etwa 850 Betriebe tun dies.

Insgesamt dominieren mit weitem Abstand Äpfel: Auf gut zwei Drittel (rund 34 000 Hektar) der gesamte Anbaufläche stehen Apfelbäume. Die Anbaufläche wurde im Vergleich zu 2012 sogar noch um sieben Prozent vergrößert. Unter den Steinobstarten sind Süßkirschen (knapp 6100 Hektar) sowie Pflaumen und Zwetschgen (4200 Hektar) besonders beliebt. Fast zwei Drittel (63 Prozent) des Obstanbaus in Deutschland verteilt sich auf die Bundesländer Baden-Württemberg (rund 18 300 Hektar), Niedersachsen (knapp 9200 Hektar) und Rheinland-Pfalz (4000 Hektar).