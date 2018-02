Frankfurt. Die Frankfurter Konsumgütermesse "Ambiente" ist auch in diesem Jahr voll ausgebucht. Vom 9. bis zum 13. Februar belegen 4441 Aussteller die 308 000 Quadratmeter, wie die Messegesellschaft am Mittwoch mitteilte. 2017 waren 4460 Firmen auf dem Ambiente vertreten. Das Angebot sei für dieses Jahr mit 81 Prozent ausländischen Anbietern so international wie nie. Messe-Geschäftsführer Detlef Braun versprach Ausstellern und den mehr als 140 000 erwarteten Fachbesuchern gute Geschäfte: "Alle Zeichen stehen auf Konsum, in Deutschland, Europa und der ganzen Welt." Die Weltwirtschaft sei weiter auf Wachstumskurs, was auch durch die Internationalität der Ambiente belegt werde. Partnerland der Messe für die Themen Wohnen, Schenken und gedeckter Tisch sind heuer die Niederlande. Zur Eröffnung wird neben dem Designpreis der Schmähpreis "Plagiarius" vergeben, der abgekupferte Nachahmer-Produkte brandmarken soll.