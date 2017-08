Trotz Insolvenz soll der Flugbetrieb bei Air Berlin weitergehen. Parallel laufen Verkaufsgespräche und das Gehalt ist nur bis Ende Oktober sicher. Der neue Generalbevollmächtigte setzt auf Loyalität.

Schutz für Personal

Eurowings erwartet Streiks

Jetz noch Flüge bei Air Berlin buchen? Soll ich jetzt noch einen Flug mit Air Berlin buchen oder nicht? Diese Frage stellen sich viele Reisende. Air Berlin selbst hat Kunden zugesichert, dass alle Flüge weiter buchbar seien. Doch der 150-Millionen-Kredit der Bundesregierung soll den Flugbetrieb der Airline nur für etwa drei Monate sichern. Was ist dann? Denn der Sommerflugplan 2018 von Air Berlin ist bereits jetzt buchbar. Experten sind sich einig: Wer nun Tickets kauft, geht ein Risiko ein.



"Im schlechtesten Fall verliere ich mein Geld", sagt Juristin Sabine Fischer-Volk von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Das könnte passieren, wenn ein Flug nicht mehr stattfindet und das Ticket nicht erstattet wird, sondern in der Insolvenzmasse aufgeht. Kein Flug, Geld weg - das aus Sicht der Verbraucher schlechteste Szenario. Möglich ist aber, dass die Flüge nach einer möglichen Übernahme von anderen Airlines durchgeführt werden. "Aber das wissen wir nicht", gibt Fischer-Volk zu bedenken.



Der Reiserechtsexperte Professor Ernst Führich aus Kempten betont: Dass der Flugbetrieb noch etwa drei Monate laufen soll, sei keinesfalls eine rechtsverbindliche Zusicherung. Und: Welche Strecken im Zuge einer Umstrukturierung erhalten bleiben, ist völlig offen. Der Jurist rät: "Für das Weihnachtsgeschäft und darüber hinaus würde ich keine Flüge mehr bei Air Berlin buchen."



Der Luftverkehrsexperte Cord Schellenberg aus Hamburg sagt: "Ab dem Winterflugplan würde ich eher abwarten und beobachten." Also keine Air-Berlin-Flüge mehr buchen, die später als Ende Oktober 2017 abheben. Das gelte auch für Langstreckenflüge wie in die USA, die Air Berlin stark ausgebaut hat. Dabei sind Passagiere aufgeschmissen, wenn ein Flug nicht mehr stattfindet. Anders bei Inlands- oder Europaflügen: Wer hier ein gutes Schnäppchen findet, kann laut Experte zugreifen - mit Risiko. (dpa)

Berlin. Nach dem Insolvenzantrag der Air Berlin treibt der Düsseldorfer Jurist Frank Kebekus als Generalbevollmächtigter den Umbau voran. "Wir haben eine einfache Zielsetzung: Wir möchten möglichst viel, was zusammenpasst und sich beim Käufer einfügt, an seriöse Unternehmen abgeben", sagte Kebekus am Mittwoch. Es gehe nun darum, das Unternehmen weiter zu stabilisieren. "Wir müssen so weit wie möglich business as usual hinbekommen." Vertrauen müsse wieder aufgebaut werden. Das Insolvenzverfahren für Air Berlin beginnt nach Erwartung der Airline am 1. November. Die Beschäftigten sollen im August, September und Oktober wie gewohnt ihr Gehalt bekommen. "Damit sie nicht bis zum November warten müssen, finanzieren wir das Insolvenzgeld mit einer Bank vor", sagte Kebekus.Air Berlin hatte am Dienstag Insolvenz angemeldet, weil Großaktionär Etihad die Verluste des Unternehmens nicht mehr ausgleichen will. "Wenn uns jetzt nicht der Himmel auf die Füße fällt, müssten wir bis Ende November/Anfang Dezember mit der Liquidität hinkommen", sagte Kebekus. Dabei sei eingerechnet, dass weniger Tickets verkauft werden könnten als zuletzt. "Eine Insolvenz ist ja nicht gerade imagefördernd."Der Generalbevollmächtigte glaubt nicht, dass nun viele der 8600 Beschäftigten abspringen. "Bei allem Ärger gibt es sicher eine gewisse Loyalität in der Air Berlin. In schweren Zeiten zeigt sich, wer zu einem steht." Noch ist offen, ob mögliche Käufer von Teilen der Airline ganze Betriebe samt Personal übernehmen oder ob sich Mitarbeiter neu bewerben müssen - was Gehaltseinbußen bedeuten könnte. "Meine Absicht ist ein höchstmöglicher Schutz für die Arbeitnehmer", sagte Kebekus. "Aber es muss auch in das wirtschaftliche Konzept des Übernehmers passen."Der Jurist Kebekus führt mit Vorstandschef Thomas Winkelmann auch die Verkaufsverhandlungen für die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft. Außer der Lufthansa nannte Kebekus keine Kaufinteressenten, sagte aber: "Wir haben mehr als zwei Verhandlungspartner."Die Flugrechte der Air Berlin lassen sich nicht einzeln zu Geld machen. "Slots sind nicht veräußerbar", sagte der Generalbevollmächtigte. "Flugzeuge, Crews, Routen, darüber reden wir. Die Slots hängen daran." Slots sind Zeitfenster für Starts und Landungen - an großen Flughäfen ein knappes Gut. Sie werden zwischen Aufsichtsbehörden und Airlines zwei Mal jährlich auf internationaler Ebene austariert. Während Slots in den USA teuer gehandelt werden, fallen sie nach europäischem Recht an die Vergabebehörde zurück, wenn sie von der Airline nicht mehr bedient werden. Aufgegebene Slots kommen in einen Pool und werden zum nächsten Flugplan neu verteilt.Aus Kebekus' Sicht ist Air Berlin für andere Airlines attraktiv: "In einem der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt die zweitstärkste Airline zu sein, ist schon ein Wort." Käufer müssten nicht die Schulden Air Berlins übernehmen. "Was ich aus den Kaufverträgen einnehme, verteile ich an die Gläubiger", sagte er.Die Insolvenz von Air Berlin hat auch das Personal bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings verunsichert. Die Kabinengewerkschaft Ufo kündigte am Mittwoch für die nächsten Tage Urabstimmungen in den Betrieben an, die für Eurowings unterwegs sind. In der neuen Situation seien Arbeitskämpfe zu erwarten, erklärte Ufo-Tarifvorstand Nicoley Baublies am Mittwoch.Er teilte dem Unternehmen mit, man habe in der Aussicht auf mögliche Übernahmen aus Air Berlin die Schlichtung für das Eurowings-Personal scheitern lassen. Dabei gäbe es aus seiner Sicht Möglichkeiten für einen geordneten Übergang. "Die Gefahr, dass Mitarbeitergruppen gegeneinander ausgespielt werden und einzelne Eurowings-Betriebe in den Abwärtswettbewerb gegeneinander gebracht werden, ist nun keine Fiktion mehr. Es ist harte Realität."