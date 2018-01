Intel liefert Rekordzahlen

Santa Clara. Der Chip-Hersteller Intel hat aufgrund eines starken Wachstums im Geschäft mit Rechenzentren sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr 2017 Rekorderlöse verbucht. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar (13,8 Milliarden Euro). Das teilte der Konzern, der derzeit wegen Sicherheitslücken bei seinen Chips in Erklärungsnot ist, am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Trotz des Umsatzanstiegs fiel ein Verlust von 687 Millionen Dollar an. Der Grund: Die US-Steuerreform verursachte eine Belastung von 5,4 Milliarden Dollar, insbesondere weil Abgaben auf im Ausland geparktes Vermögen fällig werden. Im Vorjahreszeitraum war ein Überschuss von 3,6 Milliarden Dollar erzielt worden. Intel lobte die neuen Steuergesetze jedoch und betonte, man werde 2018 von den niedrigeren Unternehmenssteuern profitieren.