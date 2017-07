Ista nach China verkauft

Essen. Der Wärmemesskonzern Ista ist nach China verkauft worden. Neuer Eigentümer seien zwei Unternehmen im Besitz der in Hongkong ansässigen Familie des Milliardärs Li Ka-shing, berichtete ein Ista-Sprecher. Der Kaufpreis soll bei 4,5 Milliarden Euro liegen. Beobachter gingen davon aus, dass es sich bei dem Investment der Firmen Cheung Kong Property Holdings Limited (CKP) und CK Infrastructure Holdings Limited (CKI) um ein langfristiges Engagement handele, hieß es. Ista erfasst bundesweit in bis zu 5 Millionen Wohnungen den Heizungsverbrauch und gilt damit als Nummer zwei am Markt hinter Techem mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt. Weltweit betreut das Unternehmen über 12 Millionen Gewerbeimmobilien und Wohnungen in 24 Ländern.