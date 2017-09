Stuttgart. (dpa/epd) Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Zeitungen als unverzichtbare Orientierungshilfe in Zeiten von "Fake News" und Hass im Internet bezeichnet. "Wir sind auf die Zeitungen existenziell angewiesen", sagte er am Montag beim Jahreskongress des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in Stuttgart. Für eine funktionierende Demokratie sei eine kritische und selbstkritische Presse fundamental.

"Im Unterschied zu einer undurchsichtigen Info-Suppe, die uns manchmal entgegen schwappt", sagte Kretschmann mit Blick auf eine ungeordnete Textflut im Netz. Er beklagte eine "eskalierende Wirkung des Internets". Dort würden inzwischen "Armeen von ,social bots'" Falschmeldungen sowie "kübelweise Hass und Lüge" verbreiten. "Und deswegen halte ich es für wichtig, die Gefahr ernstzunehmen und Gegenmittel zu entwickeln", sagte Kretschmann. Solche Gegenmittel seien eine "digitale Grundbildung" an Schulen und Universitäten und ein unabhängiger Journalismus.Unterdessen warfen die Zeitungsverleger den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Wettbewerbsverzerrung vor. Sie kritisierten eine mit öffentlich-rechtlichen Geldern finanzierte Flut textbasierter Gratis-Angebote. Dies sei "eine gebührenfinanzierte Staatspresse", die den Wettbewerb verzerre und den Presseverlagen kaum Entfaltungsmöglichkeiten lasse, sagte BDZV-Präsident Mathias Döpfner. Er unterstrich die Forderung der Verleger nach einer Beschränkung der öffentlich-rechtlichen Internetangebote. "Ich hoffe sehr darauf, dass die Ministerpräsidenten den Sendern sehr bald klare Grenzen setzen", sagte Döpfner, der auch Vorstandsvorsitzender des Medienkonzerns Axel Springer ist.BDZV und Verband Deutscher Zeitschriftenverleger hatten sich im Konsultationsverfahren der Länder zum "Telemedienauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks" im Sommer für ein "grundsätzliches Verbot öffentlich-rechtlicher presseähnlicher Telemedienangebote" ausgesprochen. Die Länder hatten im Juni Konsultationen zu Änderungen im Rundfunkstaatsvertrag gestartet. Dabei geht es unter anderem auch um eine Novellierung des Telemedienauftrags der Rundfunkanstalten.