Kleines Umsatzplus für Kosmetikhersteller

Frankfurt/Main. Die Rabattschlacht hinterlässt auch in der deutschen Kosmetikbranche Spuren. Nach einer jahrelangen Rekordjagd stellen sich die Hersteller für das laufende Jahr auf ein mickriges Umsatzplus von 0,3 Prozent ein, wie der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel am Freitag in Frankfurt mitteilte. Bis Jahresende dürften Verbraucher demnach rund 18,24 (Vorjahr: 18,19) Milliarden Euro für Shampoo, Creme und Deo sowie Waschpulver und Reiniger ausgegeben haben.

Das Ziel für 2017, die Erlöse im deutschen Schönheits- und Haushaltspflegemarkt um zwei Prozent auf 18,6 Milliarden Euro zu steigern, wird somit verfehlt. Nun rechnet der Verband mit einer Steigerung in diesem Umfang im kommenden Jahr.