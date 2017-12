Der Luftfahrtkonzern tauscht in den kommenden Jahren seine zwei wichtigsten Manager aus. Kann Airbus so die Krise bewältigen und einen geordneten Generationswechsel sicherstellen? Die wichtigste Personalie bleibt offen.

Toulouse. Airbus zieht die Reißleine. Nach wochenlangen Personalspekulationen und Gezerre hinter den Kulissen leitet Europas größter Luftfahrtkonzern einen umfassenden Führungswechsel ein.Der gestaffelte Doppel-Abgang des deutschen Konzernchefs Tom Enders und des französischen Verkehrsflugzeug-Chefs Fabrice Brégier lässt viel Raum für Interpretation. Medien hatten von einem Machtkampf der beiden Topmanager gesprochen. Hintergrund der derzeitigen Turbulenzen sind Korruptionsermittlungen, die zu hohen Geldstrafen für Airbus führen könnten. "Der Konzern steht vor einer dreifachen Krise, ethisch, strategisch und beim Management", schrieb die Zeitung "Le Monde".Wie sehr es rumorte, lässt sich an einem Satz ablesen, mit dem Enders kürzlich auf wachsenden Druck reagierte: "Die Entscheidung über meine Zukunft als CEO von Airbus wird nicht von der französischen Presse oder der französischen Regierung oder irgendeiner Regierung getroffen", sagte der 58-Jährige. Während sein Abschied 2019 nun wie ein regulärer Wechsel zum Vertragsende aussehen könnte, erscheint der kurzfristige Ausstieg Brégiers als der heftigere Einschnitt. Er wird laut der Entscheidung des Verwaltungsrats im Februar sein Amt niederlegen. Spätestens seit der Franzose zur Nummer zwei des Konzerns mit 134 000 Mitarbeitern aufstieg, galt er als Kronprinz und möglicher Nachfolger von Enders.Noch am Donnerstag hatte er in einem Interview angedeutet, dass er den "Top-Job" nicht ablehnen würde, wenn man ihn denn frage. Doch dann kam alles anders, Brégier wird nun im Februar zurücktreten. "Ich verstehe Fabrices Entscheidung und hätte genauso gehandelt", sagte Enders laut Mitteilung.Dass sich der bisherige Hubschrauber-Chef Guillaume Faury als Nachfolger Brégiers im Verkehrsflugzeug-Geschäft auch für den Posten an der Konzernspitze warmlaufen soll, ist Spekulation. Offiziell sucht Airbus intern und extern nach Kandidaten für den Chefposten. Die üblicherweise gut informierte Satirezeitung "Le Canard Enchaîné" hatte Anfang November kolportiert, der französische Präsident Emmanuel Macron wolle einen Landsmann an die Spitze bringen. Und das "Handelsblatt" hatte berichtet, Macron möchte wieder mehr Staatseinfluss im Airbus-Verwaltungsrat durchsetzen - etwas, wogegen Enders sich stets gewehrt hatte. Macron wies am Freitag den Verdacht zurück, sich politisch wieder stärker in die alltägliche Steuerung des Unternehmens einmischen zu wollen - und bekannte sich zum Gleichgewicht der Nationen im Unternehmen.Airbus bleibt ein politisch heikles Thema, Deutschland und Frankreich halten jeweils 11,1 Prozent der Anteile. In französischen Medien werden der frühere Chef von Air France-KLM, Alexandre de Juniac, und Thales-Chef Patrice Caine als mögliche Kandidaten für die Enders-Nachfolge gehandelt. De Juniac führt derzeit den internationalen Airline-Verband IATA. Doch eine französische Doppelspitze dürfte in Deutschland für Unmut sorgen. Für die Veränderungen habe man eine Menge Zeit, hatte Airbus-Verwaltungsratschef Denis Ranque jüngst gesagt.Eine weitere Frage ist, wo Airbus im Hinblick auf den Korruptionsverdacht nach den 16 Monaten steht, die Enders noch an der Spitze bleibt. Die Vorwürfe betreffen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit externen Beratern im Verkehrsflugzeug-Geschäft. Falls es dem Deutschen gelänge, Deals mit der britischen Anti-Korruptionsbehörde SFO und der französischen Finanzstaatsanwaltschaft auszuhandeln, um die Untersuchungen gegen Zahlung einer Geldbuße einzustellen, könnte ein Nachfolger Aufbruch verkörpern. Das wäre ein Erfolg für Enders' Strategie, das Thema per Selbstanzeige offensiv anzugehen.Denn dem Unternehmen geht es grundsätzlich gut. Im Verkehrsflugzeugbereich sichert der Auftragsbestand die Produktion für viele Jahre.