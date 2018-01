Wenn große Lebensmittelhändler und ihre Lieferanten über Preise verhandeln, geht es hart zur Sache. Davon profitieren am Ende oft auch die Kunden. Doch nicht alles ist den Händlern beim Feilschen erlaubt, entschied jetzt der BGH im Streit um "Hochzeitsrabatte".

Karlsruhe. Bei den Preisverhandlungen im deutschen Lebensmittelhandel wird mit harten Bandagen gekämpft. Jahr für Jahr feilschen die großen Ketten Edeka, Rewe, Aldi und Lidl erbittert mit Lieferanten um Preise und Konditionen. In einer Grundsatzentscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH) den Handelsriesen jetzt Grenzen aufgezeigt, wie weit sie im Preispoker mit den Herstellern gehen können. Fragen und Antworten zu einem Urteil, dessen Auswirkungen bis ins Portemonnaie der Verbraucher reichen können.Worum geht es?Edeka übernahm Ende 2008 von Tengelmann rund 2300 Filialen der Discountkette Plus, um den eigenen Billiganbieter Netto zu stärken. Danach forderte der Handelsriese nach Angaben des Bundeskartellamts nach einem Vergleich der Einkaufspreise der Ketten von etwa 500 Lieferanten nicht nur die jeweils besten Konditionen. Er verlangte darüber hinaus weitere Vergünstigungen - zum Beispiel einen dauerhaften "Synergiebonus", eine "Partnerschaftsvergütung" für die Renovierung der Filialen sowie die Zahlung eines "Sortimentserweiterungsbonus".Was geschah dann?Das Kartellamt schritt ein. Zwar gab es kein Bußgeld für Edeka, doch stellte die Wettbewerbsbehörde 2014 fest, dass das Unternehmen gegen das Kartellrecht verstoßen habe. Wer eine so große Einkaufsmacht habe wie Edeka, dürfe von abhängigen Lieferanten keine Vorteile fordern, die sachlich nicht gerechtfertigt seien. Allerdings wurde die Entscheidung später vom Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf nach einer Beschwerde von Edeka aufgehoben. Am Ende landete der Fall vorm BGH.Und wie urteilte der BGH in letzter Instanz?Er gab dem Bundeskartellamt zwar nicht in allen, aber in wichtigen Punkten recht. Nach der Entscheidung des BGH ist etwa das Rosinenpicken bei den Lieferkonditionen im Rahmen eines "Bestwertabgleichs" nicht zulässig. Hier müsse immer das Gesamtpaket berücksichtigt werden. Auch eine von Edeka verlangte "Partnerschaftsvergütung", mit der sich die Lieferanten an der Renovierung der Filialen beteiligen sollten, fand keine Gnade in den Augen des BGH.Ist das Urteil fast ein Jahrzehnt nach dem Plus-Verkauf relevant?Ja. Das Branchenfachblatt "Lebensmittel Zeitung" geht davon aus, das die höchstrichterliche Entscheidung "weitreichende Konsequenzen für Handel und Industrie" haben wird. Kartellamts-Präsident Andreas Mundt fasste die Botschaft des Urteils zusammen: "Hartes Verhandeln bleibt möglich, ein Missbrauch von Marktmacht ist verboten."Und was sagt Edeka dazu?Der größte deutsche Lebensmittelhändler will erst einmal die Urteilsbegründung prüfen, bevor er eine Bewertung abgibt. "Erst dann können wir einschätzen, welche Auswirkungen dieses Urteil für unsere Geschäftstätigkeit und für die gesamte Branche haben wird", sagte ein Sprecher des Handelsriesen am Dienstag.Und wie wirkt sich das Urteil für den Kunden aus?Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. "Für den Verbraucher sind "Hochzeitsrabatte" ein zweischneidiges Schwert", erklärt der Kartellrechter Johann Brück. Kurz- und mittelfristig könnten dadurch zwar die Preise für die Konsumenten sinken, falls die günstigeren Einkaufskonditionen an sie weitergegeben werden. Doch langfristig würden durch derartige Praktiken der Wettbewerb und die Vielfalt im Einzelhandel gefährdet. Denn die Marktführer könnten auf diesem Weg ihre Marktmacht zulasten kleinerer Konkurrenten immer mehr ausbauen.